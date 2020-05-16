Фото ⟩ Что творится в торговых центрах Таллинна? Все вдруг позабыли о правилах!

В первые выходные после открытия торговых центров таллиннские агазины собрали толпы народа. Несмотря на просьбы ограничить скидки на время чрезвычайного положения, многие магазины предлагают скидки до 50 процентов, пишет Postimees.
Перед открытием магазинов министр экономики и инфраструктуры Таави Аас дал торговцам рекомендацию: проводить торговые кампании в интернет-магазинах и не организовывать акции по презентации товаров во избежание привлечения масс и поощрения распространения вируса. Но несмотря на рекомендации министра, в торговых центрах Rocca al Mare и Ülemiste скидки вовсю предлагаются.
После открытия в торговых центрах и магазинах обязательно по-прежнему соблюдать правило 2 + 2 . Однако, судя по фотографиям читателей, кажется, что этого требрвания особо не придерживаются. Также очень мало носителей масок.
Дезинфицирующие средства должны быть доступны в магазинах как для клиентов, так и для персонала, а помещения должны регулярно проветриваться и дезинфицироваться. Посетители и персонал с симптомами должны оставаться дома.
Сегодня муниципальная полиция Таллинна посетила Kristiine, Stroomi, Admirali и Mustika. «Ситуация более или менее хорошая. Люди следуют правилу 2 + 2. Проблема в том, что люди ходят семьями. По крайней мере, так утверждают. Но вопрос в том, действительно ли все являются членами семьи», - говорит главный специалист по связям с общественностью Меэли Хунт.
После звонка Postimees, МуПо отправила патруль в центр Rocca al Mare.
По возвращении с рейда, сотрудник МуПо Илья Сдобнов сказал, что на стоянке было много машин и в торговом центре было много людей.
«Правила более или менее соблюдаются в магазинах центра Rocca Al Mare, но в Prisma, например, большая толпа - все вместе, и никто не следует правилам. Лишь одиночные люди носят маски», - сказал Илья Сдобнов.
«Если у трех человек есть одна корзина, то понятно, что это семья. Но если вокруг будут две тележки и шесть человек, все тут все ясно, - добавил он. - Изначально люди следовали правилам, но теперь они стали беспечными».