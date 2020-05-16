Фото ⟩ Что творится в торговых центрах Таллинна? Все вдруг позабыли о правилах!

Перед открытием магазинов министр экономики и инфраструктуры Таави Аас дал торговцам рекомендацию: проводить торговые кампании в интернет-магазинах и не организовывать акции по презентации товаров во избежание привлечения масс и поощрения распространения вируса. Но несмотря на рекомендации министра, в торговых центрах Rocca al Mare и Ülemiste скидки вовсю предлагаются.

После открытия в торговых центрах и магазинах обязательно по-прежнему соблюдать правило 2 + 2 . Однако, судя по фотографиям читателей, кажется, что этого требрвания особо не придерживаются. Также очень мало носителей масок.

Дезинфицирующие средства должны быть доступны в магазинах как для клиентов, так и для персонала, а помещения должны регулярно проветриваться и дезинфицироваться. Посетители и персонал с симптомами должны оставаться дома.

Сегодня муниципальная полиция Таллинна посетила Kristiine, Stroomi, Admirali и Mustika. «Ситуация более или менее хорошая. Люди следуют правилу 2 + 2. Проблема в том, что люди ходят семьями. По крайней мере, так утверждают. Но вопрос в том, действительно ли все являются членами семьи», - говорит главный специалист по связям с общественностью Меэли Хунт.

После звонка Postimees, МуПо отправила патруль в центр Rocca al Mare.

По возвращении с рейда, сотрудник МуПо Илья Сдобнов сказал, что на стоянке было много машин и в торговом центре было много людей.

«Правила более или менее соблюдаются в магазинах центра Rocca Al Mare, но в Prisma, например, большая толпа - все вместе, и никто не следует правилам. Лишь одиночные люди носят маски», - сказал Илья Сдобнов.