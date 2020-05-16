Полиция Латвии: эстонцы уже вовсю штурмуют алкогольные и строительные магазины

По данным латвийской полиции, после соглашения стран Балтии об отмене ограничений на поездки между государствами в приграничных районах cтало заметно больше эстонцев и литовцев, пишет Postimees.
По данным полиции, в приграничном городе Валка примерно столько же эстонцев, сколько до кризиса с коронавирусом. Информационное агентство LETA сообщило, что эстонцы посещают алкогольные магазины и магазины по продаже строительных товаров у южных соседей.
В Лиепае было замечено больше литовцев, чем обычно, в то время как Гренцтале значительного числа граждан Литвы не отмечено.
С пятницы лица, у которых нет симптомов и которые имеют эстонское, латвийское или литовское гражданство, вид на жительство, право на жительство или чье постоянное место жительства находится в одной из стран Балтии в соответствии с регистром населения, могут пересекать границы Эстонии, Латвии и Литвы.
Прибывающим в Эстонию из Литвы и Латвии больше не нужно находиться в одиночном заключении в течение 14 дней.
Прибывающие из третьих стран все еще должны изолироваться в течение двух недель.
С понедельника граждане Литвы и Польши также смогут пересекать границу по делам, работе или учебе.