Полиция Латвии: эстонцы уже вовсю штурмуют алкогольные и строительные магазины

По данным полиции, в приграничном городе Валка примерно столько же эстонцев, сколько до кризиса с коронавирусом. Информационное агентство LETA сообщило, что эстонцы посещают алкогольные магазины и магазины по продаже строительных товаров у южных соседей.

В Лиепае было замечено больше литовцев, чем обычно, в то время как Гренцтале значительного числа граждан Литвы не отмечено.

С пятницы лица, у которых нет симптомов и которые имеют эстонское, латвийское или литовское гражданство, вид на жительство, право на жительство или чье постоянное место жительства находится в одной из стран Балтии в соответствии с регистром населения, могут пересекать границы Эстонии, Латвии и Литвы.

Прибывающим в Эстонию из Литвы и Латвии больше не нужно находиться в одиночном заключении в течение 14 дней.

Прибывающие из третьих стран все еще должны изолироваться в течение двух недель.