СК РФ: к уголовным делам о реабилитации нацизма могут быть причастны граждане Эстонии

Следствие по делу о размещении в интернете на портале "Бессмертного полка" портретов лидеров нацистской Германии - Адольфа Гитлера и Генриха Гиммлера - под видом советских воинов задержало в разных регионах четырёх фигурантов, сообщает Интерфакс со ссылкой на официального представителя Следственного комитета России (СКР) Светлану Петренко. Под следствием находятся и граждане Эстонии.
"В ходе следствия установлены личности причастных к совершению указанных преступлений лиц, находящихся на территории РФ. Среди них Даниил Симонов из Перми, Андрей Шабанов из Самары, Денис Воронцов из Волгограда, а также Вячеслав Круглов из Ульяновска", - сказала Петренко в субботу "Интерфаксу".
Она отметила, что в отношении указанных лиц возбуждены уголовные дела, проводятся следственные действия, в том числе обыски по местам жительства, их допрашивают следователи.
"Изучение изъятых в ходе обысков материалов, предметов, компьютерной техники дает следствию основания полагать, что все эти лица состояли в одних сообществах в социальных сетях", - сказала Петренко.
По данным СК, Круглов ранее привлекался к уголовной ответственности за преступления экстремистской и общеуголовной направленности: в 2017 году он был осужден за преступление экстремистского характера, а в 2018 - за кражу.
"Кроме того, в рамках предварительного следствия установлены другие эпизоды аналогичных преступлений. Среди причастных к реабилитации нацизма есть и граждане иностранных государств, в частности - Украины и Эстонии", - сказала представитель ведомства.
Она добавила, что ведется розыск всех лиц, участвовавших в распространении недостоверного контента.