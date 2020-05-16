Пандемия ускоряет превращение Джеффа Безоса в первого триллионера в мире

Cостояние главы маркетплейса Amazon и самого богатого человека планеты Джеффа Безоса оценивается в 143 млрд долларов, за последние пять лет оно увеличилось на треть. На фоне пандемии акции Amazon с начала года подорожали почти на 30%. Такими темпами Безос станет триллионером уже к 2026 году, подсчитали аналитики исследовательской платформы Comparisun.
Социальные сети новость о том, что Безос станет триллионером, встретили негативно. Пользователи вспоминают, что президент США Дональд Трамп обвинял Amazon в уклонении от налогов.
А в американской прессе регулярно обсуждают вопрос условий труда в компании. В 2015 году в газете The New York Times опубликовали материал о том, что сотрудников заставляют выходить на работу даже во время болезни - так в Amazon стараются оптимизировать трудовой процесс, о чем рассказала в эфире канала CBS соавтор этой статьи.
Впрочем, эту информацию уже на следующий день после публикации статьи опроверг глава отдела инфраструктурного развития Amazon. Сам Джефф Безос в письме сотрудникам рассказал, что создавал совсем не такую компанию, и предложил всем работникам Amazon, которые нуждаются в помощи, обращаться лично к нему.
Несмотря на рост котировок Amazon, в апреле Джефф Безос заявил, что компания переживает «тяжелейший кризис» за все время существования. Он пообещал, что направит $4 млрд на повышение почасовой ставки работников в условиях пандемии, покупку защитных средств и проведение анализов на коронавирус для сотрудников компании.