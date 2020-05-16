Пандемия ускоряет превращение Джеффа Безоса в первого триллионера в мире

Социальные сети новость о том, что Безос станет триллионером, встретили негативно. Пользователи вспоминают, что президент США Дональд Трамп обвинял Amazon в уклонении от налогов.

А в американской прессе регулярно обсуждают вопрос условий труда в компании. В 2015 году в газете The New York Times опубликовали материал о том, что сотрудников заставляют выходить на работу даже во время болезни - так в Amazon стараются оптимизировать трудовой процесс, о чем рассказала в эфире канала CBS соавтор этой статьи.

Впрочем, эту информацию уже на следующий день после публикации статьи опроверг глава отдела инфраструктурного развития Amazon. Сам Джефф Безос в письме сотрудникам рассказал, что создавал совсем не такую компанию, и предложил всем работникам Amazon, которые нуждаются в помощи, обращаться лично к нему.