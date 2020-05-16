ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ СООБЩЕНИЕ ⟩ В ночь на 18 мая завершится чрезвычайное положение, ограничения будут смягчаться постепенно

Ограничения, введенные во время чрезвычайного положения, будут постепенно смягчаться, их переведут на новые юридические основания. Продолжит действовать и самое главное ограничение на передвижение – так называемое правило 2+2. По завершении чрезвычайного положения в Эстонии продолжит действовать чрезвычайная ситуация в области здравоохранения.

Правительство решило завершить чрезвычайное положение, руководствуясь тем, что распространение вызывающего заболевание COVID-19 вируса в Эстонии пошло на спад, что подтверждают как консультирующий правительство ученый совет по борьбе с COVID-19, так и Департамент здоровья.

Необходимость продлевать чрезвычайное положение отпала и потому, что путем изменения соответствующих законов как правительству, так и правительственным учреждениям были обеспечены достаточно эффективные возможности при необходимости вновь оперативно ввести предотвращающие распространение COVID-19 меры.

«Благодаря разумному и ответственному поведению наших людей, в Эстонии стало возможным завершить чрезвычайное положение. Наши совместные усилия позволяют нам вернуться к обычному укладу жизни», - сказал премьер-министр Юри Ратас.

«Вместе с тем мы должны сохранять бдительность, чтобы и в дальнейшем не потерять контроль над распространением вируса. Это означает, что чрезвычайное положение закончится, но некоторые ограничения продолжат действовать. Это необходимо, чтобы не допустить новой волны заболеваемости», - подчеркнул премьер-министр.