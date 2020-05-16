Галерея ⟩ Как прошел первый сеанс в крупнейшем закрытом автокинотеатре Прибалтики в Saku Suurhall

В субботу в 2 часа дня в Саку-Суурхалле начался пробный сеанс, призванный помочь навести последний лоск перед тем, как открыть на новой неделе первый крытый автомобильный кинотеатр в странах Балтии.

Во время тестовой сессии посетителям была показана семейная анимационная картина «Звездный пёс и ТурбоКот».

Ожидается, что для посетителей кинотеатр откроют вечером во вторник, когда планируется продать уже три сеанса, а со среды по ри наличии спроса будет и вовсе по пять сеансов в день.

Во время дневных сеансов планируется показывать детские и семейные фильмы. Цены на билеты и программа будут объявлены в ближайшие дни.

Это единственный в Прибалтике крытый автомобильный кинотеатр с самым большим в Балтии кинотеатром площадью 204 м2. Максимальная вместимость кинотеатра одновременно - до 67 автомобилей.

Как люди, вовлеченные в организацию сеансов, так и обслуживающий персонал следуют всем правилам и требованиям безопасности, установленным правительством.