Галерея ⟩ Как прошел первый сеанс в крупнейшем закрытом автокинотеатре Прибалтики в Saku Suurhall

Saku Suurhall начинает показ фильмов в гигантском автомобильном кинотеатре, но вотличие от многих других, этот кинотеатр находится не под открытым небом, а внутри здания, пишет Elu24.
В субботу в 2 часа дня в Саку-Суурхалле начался пробный сеанс, призванный помочь навести последний лоск перед тем, как открыть на новой неделе первый крытый автомобильный кинотеатр в странах Балтии.
Во время тестовой сессии посетителям была показана семейная анимационная картина «Звездный пёс и ТурбоКот».
Ожидается, что для посетителей кинотеатр откроют вечером во вторник, когда планируется продать уже три сеанса, а со среды по ри наличии спроса будет и вовсе по пять сеансов в день.
Во время дневных сеансов планируется показывать детские и семейные фильмы. Цены на билеты и программа будут объявлены в ближайшие дни.
Это единственный в Прибалтике крытый автомобильный кинотеатр с самым большим в Балтии кинотеатром площадью 204 м2. Максимальная вместимость кинотеатра одновременно - до 67 автомобилей.
Как люди, вовлеченные в организацию сеансов, так и обслуживающий персонал следуют всем правилам и требованиям безопасности, установленным правительством.
Посетители кинотеатра слушают звук из звуковых систем своего автомобиля. В зале обеспечена достаточная вентиляция и воздухообмен.