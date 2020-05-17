Видео ⟩ Животные в городе: лоси разгуливают по Таллинну

Если в четверг по Таллинну гуляли медведи, в выходные столичные жители неоднократно сталкивались с лосями.
В субботу, 16 мая, вечером в Таллинне двое лосей попытались пересечь оживленную дорогу Пирита, пишет Postimees.
В 21.40 двое лосей на Пирита-теэ хотели пойти к морю и начали возле парка Лиллепи переходить дорогу. Одному это почти удалось, но поток автомобилей с двух сторон вызвал у него большие сомнения и он в последнюю минуту решил повернуть назад. В итоге животные скрылись среди деревьев.
Сегодня, 17 мая, одного лосенка в парке заметила и читательница Rus.Postimees.