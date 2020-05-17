Машина вылетела с дороги и перевернулась: пассажирку выбросило из салона

В субботу, 16 мая, в 22.15 в Пярнумаа в волости Саарде в деревне Леписте на Кикка-теэ 45-летний мужчина с признаками опьянения на гравийной дороге потерял управление над автомобилем Škoda Roomster, после чего машины вылетела в кювет и перевернулась через крышу.

Находившаяся на заднем сиденье 61-летняя пассажирка была не пристегнута ремнем безопасности и она вылетела через боковое стекло.

Пассажирка была доставлена в больницу.

По сообщению пресс-службы Департамента полиции и погранохраны Эстонии, за минувшие сутки на дорогах страны полицией были задержаны 25 нетрезвых водителей.

По предварительным данным, у всех задержанных были выявлены признаки употребления алкоголя.

Вождение в состоянии алкогольного опьянения, то есть в том случае, если превышен допустимый предел в 0,2-1,49 промилле, может быть наказано штрафом в размере до 1200 евро, арестом на срок до 30 дней или лишением водительских прав на срок до 12 месяцев.

Вождение в состоянии наркотического опьянения или в том случае, если содержание алкоголя превышает 1,5 промилле, может быть наказано в уголовном порядке или штрафом в 30-500 единиц дневных зарплат или лишением свободы сроком на 3 года. В качестве дополнительного наказания суд может лишить водительских прав на срок до 3 лет.