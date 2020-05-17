В Эстонии коронавирус выявлен еще у четырех человек

По данным Регистра народонаселения, один положительный тест был зафиксирован в Харьюмаа, один на Сааремаа, один в Тартумаа и один в Ляэнемаа.

По состоянию на утро 17 мая, в больничном лечении от коронавируса в Эстонии нуждалось 43 пациента, четверо из них находятся на искусственной вентиляции легких. На сегодняшний день из больниц выписано 289 человек, закончено 300 случаев болезни.

К настоящему моменту выздоровели 1442 человека. Случаи болезни 938 человек завершены (65,0%). В случае 504 человек (35,0%) с момента получения положительного теста прошло более 28 дней и они не находятся на больничном лечении.

За прошедшие сутки не добавилось ни одного нового случая смерти из-за коронавируса. Всего в Эстонии коронавирус унес жизни 63 человек.

В Эстонии в общей сложности сделано более 69 000 тестов, из них 1774, т.е. 2,6 процента были положительными на вирус SARS-CoV-2.

Подробную статистику данных по коронавирусу можно смотреть по ссылке www.koroonakaart.ee/ru.

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График показывает абсолютное количество диагнозов, совокупный временной ряд диагнозов, ежедневное увеличение и информацию о тестах. В конце видно распределение по возрасту и полу пациентов с положительным диагнозом и их место жительства по уездам.