Вс, 17.05.2020
За неверные решения, принятые государством в начальной фазе, государство до сих пор платит десятки миллионов. Маргус Пунаб

Оборот крупнейшего туроператора Эстонии опустился до круглого нуля

Seesami kahjukäsitlusosakonna juhi Ly Jõhviku sõnul oli Seesami läinud aastal hüvitatud pagasikindlustuste keskmine hüvitis 255 eurot.

ФОТО: Toomas Huik

В связи с пандемией Covid-19 и связанными с этим ограничениями  компания Novaturas приостановила свою деятельность во второй половине марта, что означало, что у компании не было выручки от продаж в апреле, сообщил туроператор на биржу.

В апреле прошлого года оборот Novaturas составил 14,4 млн евро, а компания обслужила 23 700 пассажиров, пишет Postimees.

Чтобы справиться с ситуацией, вызванной вирусом, компания внедрила строгие меры по снижению расходов, ведет переговоры с иностранными деловыми партнерами и использует предлагаемые государством меры возмещения заработной платы. Например, в Эстонии Касса по безработице возместила заработную плату 19 работников Novatours OÜ за одигн месяц на общую сумму 16 865 евро.

Novaturas также ожидает окончательного решения правительства Литвы о мерах помощи для обеспечения ликвидности. В ожидании государственной поддержки компания ищет и другие источники финансирования.

При оценке возможных будущих сценариев туроператор полагается на рекомендации ответственных органов, информацию, полученную от иностранных деловых партнеров и органов, в компетенции которых - разрешать продолжение поездок.

Novaturas готов продолжить организацию поездок, как только ограничения будут сняты, а иностранные и авиационные партнеры готовы обеспечить безопасность пассажиров в соответствии с новыми требованиями безопасности.

Туроператор Novatours работает в Эстонии с 2004 года и входит в крупнейшую в Прибалтике группу туроператоров Novaturas, чьи акции котируются на Вильнюсской и Варшавской фондовых биржах.

Основным направлением деятельности компании является организация курортного и культурного отдыха чартерными рейсами из Таллинна, Риги и Вильнюса почти в тридцати направлениях (по данным до кризиса).

В Эстонии Novatours заработал чистую прибыль в 2,1 миллиона евро в 2018 году с оборотом в 49 миллионов евро. В первом квартале этого года оборот всей группы сократился на 18,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 23,4 миллиона евро, а чистый убыток увеличился с 148 000 евро до 353 000 евро.

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