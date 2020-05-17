Оборот крупнейшего туроператора Эстонии опустился до круглого нуля

В связи с пандемией Covid-19 и связанными с этим ограничениями компания Novaturas приостановила свою деятельность во второй половине марта, что означало, что у компании не было выручки от продаж в апреле, сообщил туроператор на биржу.
В апреле прошлого года оборот Novaturas составил 14,4 млн евро, а компания обслужила 23 700 пассажиров, пишет Postimees.
Чтобы справиться с ситуацией, вызванной вирусом, компания внедрила строгие меры по снижению расходов, ведет переговоры с иностранными деловыми партнерами и использует предлагаемые государством меры возмещения заработной платы. Например, в Эстонии Касса по безработице возместила заработную плату 19 работников Novatours OÜ за одигн месяц на общую сумму 16 865 евро.
Novaturas также ожидает окончательного решения правительства Литвы о мерах помощи для обеспечения ликвидности. В ожидании государственной поддержки компания ищет и другие источники финансирования.
При оценке возможных будущих сценариев туроператор полагается на рекомендации ответственных органов, информацию, полученную от иностранных деловых партнеров и органов, в компетенции которых - разрешать продолжение поездок.
Novaturas готов продолжить организацию поездок, как только ограничения будут сняты, а иностранные и авиационные партнеры готовы обеспечить безопасность пассажиров в соответствии с новыми требованиями безопасности.
Туроператор Novatours работает в Эстонии с 2004 года и входит в крупнейшую в Прибалтике группу туроператоров Novaturas, чьи акции котируются на Вильнюсской и Варшавской фондовых биржах.
Основным направлением деятельности компании является организация курортного и культурного отдыха чартерными рейсами из Таллинна, Риги и Вильнюса почти в тридцати направлениях (по данным до кризиса).
В Эстонии Novatours заработал чистую прибыль в 2,1 миллиона евро в 2018 году с оборотом в 49 миллионов евро. В первом квартале этого года оборот всей группы сократился на 18,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 23,4 миллиона евро, а чистый убыток увеличился с 148 000 евро до 353 000 евро.