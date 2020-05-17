Оборот крупнейшего туроператора Эстонии опустился до круглого нуля

В апреле прошлого года оборот Novaturas составил 14,4 млн евро, а компания обслужила 23 700 пассажиров, пишет Postimees.

Чтобы справиться с ситуацией, вызванной вирусом, компания внедрила строгие меры по снижению расходов, ведет переговоры с иностранными деловыми партнерами и использует предлагаемые государством меры возмещения заработной платы. Например, в Эстонии Касса по безработице возместила заработную плату 19 работников Novatours OÜ за одигн месяц на общую сумму 16 865 евро.

Novaturas также ожидает окончательного решения правительства Литвы о мерах помощи для обеспечения ликвидности. В ожидании государственной поддержки компания ищет и другие источники финансирования.

При оценке возможных будущих сценариев туроператор полагается на рекомендации ответственных органов, информацию, полученную от иностранных деловых партнеров и органов, в компетенции которых - разрешать продолжение поездок.

Novaturas готов продолжить организацию поездок, как только ограничения будут сняты, а иностранные и авиационные партнеры готовы обеспечить безопасность пассажиров в соответствии с новыми требованиями безопасности.

Туроператор Novatours работает в Эстонии с 2004 года и входит в крупнейшую в Прибалтике группу туроператоров Novaturas, чьи акции котируются на Вильнюсской и Варшавской фондовых биржах.

Основным направлением деятельности компании является организация курортного и культурного отдыха чартерными рейсами из Таллинна, Риги и Вильнюса почти в тридцати направлениях (по данным до кризиса).