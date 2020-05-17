Вс, 17.05.2020
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  • «Грустное зрелище»: читатель Rus.Postimees показал, что сейчас происходит в аэропортах Испании

Фото ⟩ «Грустное зрелище»: читатель Rus.Postimees показал, что сейчас происходит в аэропортах Испании

И хотя многие страны уже пытаются постепенно снять ограничения и возобновить авиасообщение с другими странами, из-за страха второй волны заражений коронавирусом ограничения на полеты по-прежнему сохраняются. Поэтому даже крупные аэропорты до сих пор непривычно пусты.

Читатель Rus.Postimees прислал фотографии аэропортов Испании и признал, что это весьма грустное зрелище.

«Аэропорт Эль-Альтет в Аликанте Коста Бланка сегодня абсолютно пуст. Пустые залы прилета и вылета, закрытые стойки регистрации и полное отсутствие пассажиров», - рассказывает читатель, отметив, что сейчас есть всего два вылета в день - Барселона и Осло.

«Не лучше обстоят дела и в аэропорту Барселоны Эль-Прат - в одном из крупнейших аэропортов мира с пассажиропотоком в 50 миллионов человек. Сегодня аэропорт предлагает немногим более 20 рейсов в день».

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