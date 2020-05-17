Турфирмы: Эстония могла бы взять пример с Греции

Эстония является одним из немногих государств-членов Европейского Союза, где зимой нет государственной поддержки сезонных работников в сфере туризма, cказал председатель Ассоциации туризма Муху Мартин Брейер.

«Например, на греческих островах правительство по-прежнему выплачивает минимальную заработную плату работникам сектора туризма в течение шести месяцев в год в зимний период, потому что зимой на островах просто нет клиентов», - сказал Брейер в письме правительству.

«Ситуация на наших островах намного сложнее, активный туристический сезон длится всего три месяца, а не шесть месяцев, и нам требуется подобный подход для обеспечения устойчивости сектора».

Поскольку в этом году оборот туристических компаний острова, по оценкам, упадет более чем на 80 процентов, ассоциация, объединяющая 25 туристических компаний Мухумаа, просит продолжать выплату пособий по безработице туристическим компаниям острова до весны следующего года.

«Основание - потеря более 50 процентов оборота по сравнению с 2019 годом. Таким образом, помощь получат те, кто пострадал больше всего, они смогут выжить в этот трудный год, и рабочие места, которые так важны для острова, будут сохранены», - сказал Брейер в своем обращении.

По его словам, большинство бронирований на лето были отменены, поскольку было неизвестно, когда острова вновь откроются. Если государство не получит постоянной поддержки, туристические предприятия Муху не выживут.

«К тому времени, когда мир полностью откроется, туристический сезон на островах закончится, и летом не удастся собрать достаточный "урожай", чтобы выжить следующей зимой», - добавил председатель правления Ассоциации туризма Муху.

Он поблагодарил правительство за выделение отдельного бюджета компаниям по островному туризму в рамках меры кризисной помощи Фонда развития предпринимательства, но от мер Kredex и Фонда развития сельских районов реальной помощи нет.