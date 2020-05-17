Тромбоз ФОТО: Shutterstock

До 30% пациентов, серьезно больных коронавирусом, демонстрируют признаки опасного тромбоза - к такому тревожному выводу пришли британские медицинские эксперты.

Тромбы, образующиеся в крови, могут быть виновниками многих смертей. Они возникают в результате серьезного воспаления легких, что является естественной реакцией организма на присутствие вируса.

При этом пациенты во всем мире страдают от многих осложнений, вызванных вирусом, которые могут стать причиной смерти.

В марте, когда пандемия коронавируса стремительно набирала ход по всему миру, врачи стали отмечать заметно участившиеся случаи тромбоза.

Среди других неприятных открытий - сотни микротромбов в легких некоторых пациентов, больных коронавирусом.

Вирус также вызывает тромбоз глубоких вен, который, как правило, поражает ноги. Когда тромбы отрываются, они двигаются к легким, закупоривая сосуды, что крайне опасно для жизни.

Большая проблема

Художник Брайан МакКлюр поступил в больницу в апреле с тяжелой пневмонией, вызванной коронавирусом. Однако вскоре после сканирования выяснилось, что над его жизнью нависла еще большая угроза.

"Я отправился на рентген легких, и тут выяснилось, что у меня в легких тромбы. Мне сказали, что это очень опасно, - рассказывает Брайан. - Вот тогда-то я и начал по-настоящему волноваться. Я понял, что если мне не станет лучше, это будет большая беда".

К счастью, Брайан уже приходит в себя дома.

"В последние недели поступало очень много информации, и стало очевидно, что тромбоз является большой проблемой, - говорит профессор больницы при Королевском колледже Лондона Рупен Ария. - Особенно это касается находящихся в тяжелом состоянии больних коронавирусом, ведь последние исследования показывают, что почти половина таких больных страдает от легочной эмболии, или кровяных сгустков в легких".

Профессор Ария полагает, что число серьезно больных коронавирусом пациентов, у которых образуются тромбы, значительно выше, чем 30%, о которых говорят официальные данные по Европе.

Группа ученых под его руководством в больничных условиях исследует, как коронавирус изменяет кровь пациентов, делая ее более густой. А густеющая кровь ведет к образованию тромбов.

Такие изменения в крови происходят в результате сильного воспаления легких, которое является реакцией организма на на вирус.

"У тяжелобольных пациентов мы наблюдаем выброс в кровь химических веществ, которые активируют образование тромбов", - поясняет профессор Ария.

А это, в свою очередь, приводит к ухудшению состояния больных.

По словам специалиста по тромбозам профессора Беверли Хант, густая кровь опасна не только тем, что ведет к образованию тромбов - она также повышает опасность сердечных приступов и инсультов.

"И да, густая кровь приводит к повышению показателей смертности", - говорит профессор Хант.

Испытания средств, разжижающих кровь

Ко всем этим проблемам добавляется то, что применяемые сегодня средства для разжижения крови не всегда работают. А значительное повышение их дозы способно привести к кровоточению, которое может оказаться смертельным.

Как говорит профессор Ария, необходимо соблюдать тонкое равновесие между лечением тромбоза и провоцированием кровотечения.

К счастью, медики всего мира объединились сейчас в поиске наиболее безопасного и эффективного метода лечения тромбоза, вызываемого вирусом.

Уже ведутся клинические испытания оптимальной дозы медикаментов, разжижающих кровь, которую можно будет применять повсеместно.