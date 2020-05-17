Услуги Кассы по безработице могут распространиться на FIE и руководителей фирм

Перед кризисом, 4 марта, Эстонская организация малых и средних предприятий направила в Министерство социальных дел предложение включить в систему страхования от безработицы самозанятых лиц и членов органов управления предприятиями.

«Кризис выдвинул на первый план проблему особенно остро, и с первых дней, в том числе в своем пакете предложений по антикризисным мерам от 15 марта, мы неоднократно запрашивали доступ к системе страхования на случай безработицы и кризисные пособия для самозанятых и владельцев бизнеса», - сказал президент EVEA Хейки Ритс.

Так, в среду EVEA направило в Министерство социальных дел свои соображения по поводу законопроекта о внесении поправок в Закон о страховании от безработицы, в котором содержатся конкретные предложения по расширению защиты от безработицы. Из-за изменений на рынке труда все больше людей не имеют доступа к системе страхования по безработице из-за того, как они работают. Доступ к страхованию по безработице гарантируется лицам, работающим на основании трудового договора, государственной службы и договора в соответствии с законодательством об обязательствах.

«В то же время границы между работой в качестве предпринимателя и традиционной работой стираются, и важно понимать, что работа в качестве предпринимателя - это тоже работа, с которой можно получать доход, - считает EVEA. - Таким образом, если работа выполняется с помощью какой-либо формы предпринимательства, которая сегодня не полностью покрывается страховкой по безработице, было бы также справедливо обеспечить, чтобы эти люди имели возможность делать страховые взносы по безработице и получать при этом защиту от безработицы».

Министерство сообщило EVEA, что в среду совет Кассы по безработице в принципе одобрил реформу пособий по безработице, и министерство направило правительству предложение о внесении поправок в закон об услугах и пособиях на рынке труда и в закон о страховании от безработицы, чтобы включить в него членов руководящих и контрольных органов предприятий, а также самозанятых - физических лиц-предпринимателей.

Ритс заявил, что решение совета Кассы по безработице и предложение министерства являются очень важными шагами для решения проблемы в будущем, но EVEA надеется, что и правительство, и Рийгикогу не замедлят этот процесс и примут поправки к закону как можно скорее. В то же время это не облегчит положение компаний, оставшихся без пособий по безработице в условиях нынешнего коронакризиса.