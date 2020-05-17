Ресторан на лужайке: в Тампере придумали, как накормить клиентов, не нарушая коронавирусных ограничений

Тем не менее, в парке Хямеенпуйсто, придерживаясь безопасной дистанции, расположились небольшие компании людей. Они сидят на стульях, у некоторых накрыт небольшой столик, пишет Yle.

Столик, стулья и еду они получили в близлежащем ресторане Gastropub Tuulensuu. Ресторан закрыт, но блюда и напитки продаются на вынос. Заказав еду, клиенты могут взять напрокат стулья и устроиться поудобнее в соседнем парке.

Владелец ресторана Сами Лаппалайнен говорит, что идея возникла на основе личного опыта.

"Мы когда-то после рабочего дня говорили, что было бы приятно пойти в парк выпить пива. Но перед рестораном ни одной скамейки нет, поэтому мы решили взять свои стулья. Так и возникла идея", - говорит Лаппалайнен.

В ресторане Tuulensuu для клиентов держат около десяти столов и множество стульев, которые пользуются особым спросом днем во время обеденного перерыва.

Пикники были одобрены полицией

С наступлением весны горожане стали собираться в парке Хямеенпуйсто на пикники. Не только клиенты ресторана Tuulensuu, но и жители близлежащих домов стали выносить в парк свои стулья.

Владелец ресторана рад оживлению парка, но не все довольны ситуацией. Весной кто-то даже подал заявление в полицию.

Финская полиция связалась с владельцем ресторана и была согласна с ним в том, что речь идет не о террасе, потому что помещение ресторана закрыто, и клиенты покупают еду на вынос.