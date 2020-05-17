Ресторан на лужайке: в Тампере придумали, как накормить клиентов, не нарушая коронавирусных ограничений

Вечер в центре финского города Тампере прохладный, но солнечный. Обычно в это время года в конце рабочей недели террасы полны народа, независимо от погоды. Теперь террас в центре города не видно, потому что рестораны закрыты до конца мая из-за эпидемии коронавируса.
Тем не менее, в парке Хямеенпуйсто, придерживаясь безопасной дистанции, расположились небольшие компании людей. Они сидят на стульях, у некоторых накрыт небольшой столик, пишет Yle.
Столик, стулья и еду они получили в близлежащем ресторане Gastropub Tuulensuu. Ресторан закрыт, но блюда и напитки продаются на вынос. Заказав еду, клиенты могут взять напрокат стулья и устроиться поудобнее в соседнем парке.
Владелец ресторана Сами Лаппалайнен говорит, что идея возникла на основе личного опыта.
"Мы когда-то после рабочего дня говорили, что было бы приятно пойти в парк выпить пива. Но перед рестораном ни одной скамейки нет, поэтому мы решили взять свои стулья. Так и возникла идея", - говорит Лаппалайнен.
В ресторане Tuulensuu для клиентов держат около десяти столов и множество стульев, которые пользуются особым спросом днем во время обеденного перерыва.
Пикники были одобрены полицией
С наступлением весны горожане стали собираться в парке Хямеенпуйсто на пикники. Не только клиенты ресторана Tuulensuu, но и жители близлежащих домов стали выносить в парк свои стулья.
Владелец ресторана рад оживлению парка, но не все довольны ситуацией. Весной кто-то даже подал заявление в полицию.
Финская полиция связалась с владельцем ресторана и была согласна с ним в том, что речь идет не о террасе, потому что помещение ресторана закрыто, и клиенты покупают еду на вынос.
Лаппалайнен также успокаивает тех, кто боится, что участники пикников будут мусорить в парке. Он отмечает, что клиентов обслуживают только до девяти вечера. Работники ресторана также проверяют состояние парка каждый вечер, да и клиентов призывают убирать свой мусор.