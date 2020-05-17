Популярный эстонский аквапарк с понедельника возобновляет работу

«Благодаря этому мы cможем держать центр открытым для посетителей в течение всего июля», - сказала директор центра Aura Кайрит Матто. По ее словам, центр воспользовался чрезвычайным положением, чтобы сделать летний ремонт чуть раньше.

Администрация центра подчеркивает, что они очень ждут всех клиентов, однако необходимо учесть, что работа Aura возобновляется с определенными ограничениями. Посетителям центра необходимо соблюдать правило 2+2 и следовать требованиям гигиены, а также ни в коем случае не посещать водный центр при наличии симптомов заболевания.