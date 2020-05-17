Фото ⟩ Два Volkswagen не поделили дорогу, в больнице оказались две женщины

Вчера, 16 мая, в 16.51 в полицию поступило сообщение о ДТП на Сааремаа на десятом километре окружной дороги Курессааре. Столкнулись ехавший по главной дороге из Курессааре в сторону Насва Volkswagen Kombi и поворачивающий налево на Лахекюла-теэ Volkswagen Golf, пишет Saarte Hääl.