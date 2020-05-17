Вс, 17.05.2020
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  • Два Volkswagen не поделили дорогу, в больнице оказались две женщины

Фото ⟩ Два Volkswagen не поделили дорогу, в больнице оказались две женщины

В субботу на Сааремаа произошло столкновение двух автомобилей Volkswagen.

Вчера, 16 мая, в 16.51 в полицию поступило сообщение о ДТП на Сааремаа на десятом километре окружной дороги Курессааре. Столкнулись ехавший по главной дороге из Курессааре в сторону Насва Volkswagen Kombi и поворачивающий налево на Лахекюла-теэ Volkswagen Golf, пишет Saarte Hääl.

В машинах были только водители. Скорая помощь доставила в больницу сидевшую за рулем VW Golf 86-летнею женщину, управлявшая Volkswagen Komb 25-летняя женщина обратилась в травмпункт.

Все обстоятельства ДТП выясняются.

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