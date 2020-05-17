Посол Китая в Израиле найден мертвым

Посол Китая в Израиле, 57-летний Ду Вэй был найден в воскресенье, 17 мая, мертвым в своей постели, в резиденции в пригороде Тель-Авива. Полиция была вызвана на место, чтобы установить обстоятельства смерти дипломата.

По данным израильских СМИ, следов насилия обнаружено не было. Предполагается, что посол Китая скончался от сердечного приступа.