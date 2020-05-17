Вс, 17.05.2020
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Посол Китая в Израиле найден мертвым

Посол Китая в Израиле был найден мертвым в своей постели, в резиденции в пригороде Тель-Авива.

ФОТО: AFP

По предварительной версии, Ду Вэй, назначенный послом в Израиль в феврале, скончался от сердечного приступа, пишет DW.

Посол Китая в Израиле, 57-летний Ду Вэй был найден в воскресенье, 17 мая, мертвым в своей постели, в резиденции в пригороде Тель-Авива. Полиция была вызвана на место, чтобы установить обстоятельства смерти дипломата.

По данным израильских СМИ, следов насилия обнаружено не было. Предполагается, что посол Китая скончался от сердечного приступа.

Ду Вэй занял пост посла Китая в Израиле только в феврале этого года, ранее он представлял Китай на Украине. У него остались супруга и сын, которые в момент его смерти находились не в Израиле.

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