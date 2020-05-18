Урмас Сыырумаа: деньги до частных спортклубов дойдут!

«В помощь им выделено 400 тысяч евро. Деньги до клубов дойдут где-то в середине мая», – заверил Сыырумаа.

Определенную финансовую поддержку получат и тренеры, в том числе не зарегистрированные в спортивном регистре. Однако понадобится время, чтобы деньги дошли до адресатов.

По его словам, ситуация намного проще с теми тренерами, у которых есть постоянный трудовой договор и которые зарегистрированы в спортивном регистре: «Все они получают компенсацию из Кассы страхования от безработицы. Местные власти и государство, в свою очередь, в той или иной мере поддерживают спортивные объекты, которые им принадлежат».

Президент ЭОК рассказал, на какие деньги сейчас существуют профессиональные спортсмены:

Все спортсмены, ранее получавшие поддержку от государства, продолжат ее получать и дальше. Суммы стипендий зависят от нормативов.

Размер выплат колеблется от 800 до 4000 евро в месяц.

«В целом, в экономике спорта Эстонии вращается около 130 миллионов евро в год, половина из которых поступает от государства, половину платят сами люди, – добавил Сыырумаа. – Поскольку спортивные клубы были закрыты, они лишились существенной части своих доходов».

Мировая экономика потеряла на сегодня более двух триллионов долларов. Очень сложно прогнозировать, как этот мир будет выглядеть через год.

Спортивный чиновник отметил, что с оплатой занятий в кружках в кризисное время применялись разные подходы: «Я сам владелец нескольких спортклубов, в которых занимаются 3,5 тысячи спортсменов. Подход к оплате везде разный: кто-то добровольно оплачивал всё полностью, кто-то вообще не мог платить, а основная масса родителей вносила половину ежемесячных взносов».

Президент ЭОК предположил, что ограничения в спорте сохранятся на долгое время: «Несмотря на то, что для таких небольших государств, как Эстония, особенны важны встречи со спортсменами высокого уровня из других стран, ограничения сохранятся. Не исключаю, что самолеты даже осенью не смогут повсюду летать».

Сыырумаа заявил, что беспрецедентная ситуация в большом спорте не должна повлиять на успехи спортсменов. Президент ЭОК уверен, что выпавшее на долю спортсменов испытание сделает их сильнее.

Гимны не играют для тех, кто не способен пройти испытание изоляцией в два, три или четыре месяца. Эстонский спорт выйдет после кризиса на новый уровень!

Сыырумаа подчеркнул, что предложит государству значительно увеличить финансирование спорта:

На спорт нужно выделить в два раза больше денег, чем раньше, потому что у тех людей, которые занимаются спортом и много двигаются, формируется более крепкий иммунитет.

Предприниматель добавил, что такие кризисы ломают прежние устои и стандарты:

Тридцать процентов бизнесменов обанкротятся или потеряют свой рынок. Точно так же происходит и в жизни, и в спорте. И только одна треть сумеет выйти из кризиса обновленным – способным достичь успеха во всем.