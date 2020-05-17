Таллиннский аэропорт: сомневаемся, что рейсы в Москву и Киев начнутся раньше конца июня

Руководство Таллиннского аэропорта не верит, что улететь из столицы Эстонию в Киев и Москву можно будет раньше конца июня, пишет rus.err.ee.
По словам коммерческого директора Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ, поскольку министры Евросоюза недавно заявили, что внешние границы ЕС можно будет открыть с 15 июня, он полагает, что с полетами как в Киев, так и в Москву придется еще немножко подождать. "Но, возможно, что в конце июня эти линии уже откроются", - уточнил он.
Ранее венгерский перевозчик Wizz Air собирался возобновить работу линии Киев-Таллинн с 13 мая, позднее начало полетов перенесли на конец мая.
Линию Москва-Таллинн обслуживала российская авиакомпания "Аэрофлот".