Вс, 17.05.2020
Больше всего мы ждем пересмотра решения об открытии спа-отелей. Если открытие будет сдвинуто хотя бы на июнь, это поможет спасти сектор. Дарья Боярова
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  • Таллиннский аэропорт: сомневаемся, что рейсы в Москву и Киев начнутся раньше конца июня

Таллиннский аэропорт: сомневаемся, что рейсы в Москву и Киев начнутся раньше конца июня

Таллиннский аэропорт.

ФОТО: Sander Ilvest

Руководство Таллиннского аэропорта не верит, что улететь из столицы Эстонию в Киев и Москву можно будет раньше конца июня, пишет rus.err.ee.

По словам коммерческого директора Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ, поскольку министры Евросоюза недавно заявили, что внешние границы ЕС можно будет открыть с 15 июня, он полагает, что с полетами как в Киев, так и в Москву придется еще немножко подождать. "Но, возможно, что в конце июня эти линии уже откроются", - уточнил он.

Ранее венгерский перевозчик Wizz Air собирался возобновить работу линии Киев-Таллинн с 13 мая, позднее начало полетов перенесли на конец мая.

Линию Москва-Таллинн обслуживала российская авиакомпания "Аэрофлот".

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