График ⟩ Смотрите, выпускники каких университетов Эстонии получают самые высокие зарплаты

Статистика Министерства образования и науки показывает, что самую высокую зарплату среди выпускников публично-правовых вузов на данный момент получают выпускники Таллиннского Технического университета (TalTech).
Средняя зарплата выпускников TalTech в 2018 году составляла 2006 евро в месяц, что на 26 процентов выше, чем у выпускников других высших учебных заведений страны.
За последние пять лет уровень заработной платы выпускников технического университета, при попадании на рынок труда, ежегодно превосходил уровень зарплат выпускников других университетов, то есть выпускники технического университета постоянно находятся на вершине таблицы зарплат, сообщил TalTech.
По словам проректора Taltech Хендрика Волля, секрет успеха университета в том, что в ходе реформы учебных программ три года назад было принято смелое решение закрыть все учебные программы, зарплата выпускников которых ниже средней по Эстонии.
На втором месте — выпускники Тартуского университета, чья средняя зарплата в 2018 году составляла 1658 евро. На третье месте — выпускники Университета естественных наук и их средняя зарплата в размере 1504 евро.
Средняя зарплата выпускников Таллиннского университета составляет 1421 евро, Эстонской академии музыки и театра — 1352 евро и Эстонской художественной академии — 1105 евро.
В 2018 году средняя заработная плата в Эстонии составляла 1310 евро.
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