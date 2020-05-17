Строительство на Центральном рынке начнется не раньше осени

Планируемое строительство нового рыночного здания и многоквартирных домов на территории Центрального рынка Таллинна начнется не раньше осени, так как в настоящее время идет согласование проекта бюро KOKO, победившего в архитектурном конкурсе, пишет Postimees.
До тех пор торговля на рынке будет продолжаться, как и прежде. Заместитель старейшины Кесклинна Ану Аус сказала Vikkeraadio, что до тех пор, пока переговоры по планировке не будут завершены и все мнения не будут собраны, рынок будет продолжать работать.
«Как только последние замечания станут ясны, детальная планировка будет передана другим городским и государственным учреждением для получения мнений и согласований. Сначала будет заключен административный договор с Таллиннским департаментом окружающей среды и коммунального хозяйства о строительстве дорог общего пользования, озеленении и прокладке инженерных сетей, и только затем можно будет представить детальную планировку управе города Таллинна для принятия», - сказала Аус.
«Поэтому сейчас невозможно сказать, сколько времени может занять круг согласования с городскими и государственными учреждениями. Если оттуда поступит много комментариев и замечаний, то с ними тоже нужно разобраться, и на это уйдет время», - пояснила Аус, добавив, что впереди, к тому же, лето, когда заседания городского правительства не состоятся.
По ее словам, это означает, что весной и летом рынок будет работать так, как сейчас. И когда дело дойдет до строительства, владелец планирует поэтапное развитие.
«Это чрезвычайно важно для нынешних продавцов, чтобы они могли продолжать торговать там во время строительства и сохранили своих клиентов », - сказала Аус.
Astri Grupp, владелец рынка на Балтийском вокзале, выкупил собственность Центрального рынка, принадлежащую акционерному обществу Turkuubandus, прошлым летом. В архитектурном конкурсе, который проходил осенью, победил план архитекторов KOKO, согласно которому рынок расположится на западной стороне, а офисные и жилые дома - на восточной стороне района.