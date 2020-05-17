Вс, 17.05.2020
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Строительство на Центральном рынке начнется не раньше осени

Keskturg.

ФОТО: Koko Arhitektid

Планируемое строительство нового рыночного здания и многоквартирных домов на территории Центрального рынка Таллинна начнется не раньше осени, так как в настоящее время идет согласование проекта бюро KOKO, победившего в архитектурном конкурсе, пишет Postimees.

До тех пор торговля на рынке будет продолжаться, как и прежде. Заместитель старейшины Кесклинна Ану Аус сказала Vikkeraadio, что до тех пор, пока переговоры по планировке не будут завершены и все мнения не будут собраны, рынок будет продолжать работать.

«Как только последние замечания станут ясны, детальная планировка будет передана другим городским и государственным учреждением для получения мнений и согласований. Сначала будет заключен административный договор с Таллиннским департаментом окружающей среды и коммунального хозяйства о строительстве дорог общего пользования, озеленении и прокладке инженерных сетей, и только затем можно будет представить детальную планировку управе города Таллинна для принятия», - сказала Аус.

«Поэтому сейчас невозможно сказать, сколько времени  может занять круг согласования с городскими и государственными учреждениями. Если оттуда поступит много комментариев и замечаний, то с ними тоже нужно разобраться, и на это уйдет время», - пояснила Аус, добавив, что впереди, к тому же, лето, когда заседания городского правительства не состоятся.

По ее словам, это означает, что весной и летом рынок будет работать так, как сейчас. И когда дело дойдет до строительства, владелец планирует поэтапное развитие.

«Это чрезвычайно важно для нынешних продавцов, чтобы они могли продолжать торговать там во время строительства и сохранили своих клиентов », - сказала Аус.

Astri Grupp,  владелец рынка на Балтийском вокзале, выкупил собственность Центрального рынка, принадлежащую акционерному обществу Turkuubandus, прошлым летом. В архитектурном конкурсе, который проходил осенью, победил план архитекторов KOKO, согласно которому рынок расположится на западной стороне, а офисные и жилые дома - на восточной стороне района.

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