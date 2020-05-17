Meeleavaldused muutusid veresaunaks, sest julgeolekujõud avasid rahva pihta tule. Iraani ametlike allikate järgi on surma saanud viis inimest, neist kolm riigi julgeolekujõudude liiget. ФОТО: MORTEZA NIKOUBAZL/SIPA/MORTEZA NIKOUBAZL/SIPA

Пандемия Covid-19 заслонила собой многие серьезные проблемы, по-прежнему стоящие перед человечеством, однако решать их рано или поздно все равно придется, пишет дипломатический обозреватель Би-би-си Джонатан Маркус.

Это неудивительно: эпидемия затронула весь мир, она угрожает жизни людей, она поднимает множество вопросов, касающихся не только борьбы с эпидемией в узком смысле, но и всей жизнедеятельности общества.

Некоторыми проблемами, выпавшими из-за коронавируса из повестки дня, заниматься уже поздно. Другие остаются актуальными или становятся еще более трудноразрешимыми.

Некоторые правительства пользуются тем, что все внимание сконцентрировано на Covid-19, чтобы протолкнуть свои давнишние намерения.

Вот пять основных проблем, которыми так или иначе придется заниматься в предстоящие недели и месяцы.

Угроза новой ядерной гонки

Срок действия российско-американского Договора о сокращении стратегических вооружений (СНВ-3) истекает в начале февраля будущего года. Это последнее большое соглашение по контролю над вооружениями, унаследованное от эпохи холодной войны.

Оно может быть продлено по взаимной договоренности сторон, но времени для этого остается всего ничего.

Если этого не случится, возникнут реальные опасения, что при отсутствии сдержек и недостатке прозрачности начнется новая гонка ядерных вооружений. Опасность возрастает из-за разработки новых секретных видов оружия, вроде гиперзвуковых ракет, способных маневрировать в полете.

Для разработки нового всеобъемлющего документа времени уже не осталось. Россия проявляет признаки готовности возобновить договор, что юридически несложно.

Однако администрация президента США Дональда Трампа намерена выйти из соглашения, если к нему не присоединится Китай, а со стороны Пекина не видно к тому ни малейшего желания.

Итак, если Вашингтон в последнюю минуту не поменяет своих взглядов или в Белый дом не придет новый хозяин, система СНВ сделается достоянием истории.

Рост напряженности вокруг Ирана

Скандал, возникший из-за выхода США из соглашения 2015 года по иранскому атому, известного как Совместный всеобъемлющий план действий, вот-вот обострится ее сильнее.

Пока остается в силе эмбарго ООН на поставки Ирану ряда видов современных вооружений. Срок его действия заканчивается 18 октября этого года. США добиваются продления. Иранский президент Хасан Роухани уже заявил о тяжелых последствиях такого шага.

Правда, Россия, скорее всего, наложит на него вето. В этом случае Белый дом намерен добиваться от европейских союзников приведения в действие пункта договора 2015 года, предусматривающего возобновление масштабных экономических санкций против Ирана в случае его отказа соблюдать соглашение.

В мае 2018 года США вышли из "плана действий" и с тех пор усиливают давление на Тегеран. Иранцы в ответ нарушили многие пункты договора, правда, не всегда необратимым образом.

Вырисовывается довольно необычная картина: США под угрозой санкций требуют от Ирана соблюдать соглашение, из которого сами вышли. Как выразился один высокопоставленный чиновник администрации Барака Обамы, хотят и иметь пирог, и съесть его.

В итоге отношения Америки с Ираном станут еще хуже, а с европейскими союзниками вероятны трения. При этом действующее эмбарго на поставки оружия до сих пор не заставило Иран изменить свое поведение в ближневосточном регионе и не сказалось заметным образом на его способности вооружать клиентов.

Планы Израиля аннексировать Западный берег

Израильский избирательный марафон подошел к концу. Премьер Биньямин Нетаньяху, хотя и претерпел ряд ударов, сохранил свой пост благодаря сделке о распределении полномочий с одной из главных оппозиционных партий.

Несмотря на висящую над ним угрозу юридических преследований - а может быть, отчасти именно поэтому - Нетаньяху продвигает противоречиво воспринимаемую националистическую программу, включающую аннексию оккупированного Западного берега реки Иордан и его превращение в постоянную часть Израиля.

Это раз и навсегда похоронило бы перспективу создания в Палестине двух государств, хотя она упоминается в мирном плане Дональда Трампа. Многие продолжают видеть в ней единственную слабую надежду на продолжительный мир между Израилем и палестинцами.

Палестинцы громко возмущаются, некоторые европейские правительства выражают обеспокоенность, а кое-кто даже грозит Израилю санкциями. Но решающей, как всегда, будет позиция США. Дадут ли они Израилю зеленый свет или посоветуют быть сдержанным?

Нетаньяху явно ободрила американская поддержка аннексии сирийских Голанских высот и перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.

Пока из Вашингтона поступают противоречивые сигналы. Высказываются предположения, что он может одобрить аннексию некоторых частей Западного берега в обмен на начало переговоров о палестинском государстве.

Некоторые аналитики полагают, что Нетаньяху, использовав тему Западного берега для мобилизации националистического электората, теперь может сдать назад, а позиция американцев ему в этом поможет, поскольку твердокаменные израильские националисты выступают против палестинского государства в любом виде.

Брексит: все еще на повестке дня

Многие уже почти забыли это слово.

Между тем, часы тикают: переходный период, в течение которого Британия и ЕС должны согласовать будущие отношения, заканчивается 31 декабря.

Начавшиеся переговоры находились на предварительной стадии, а теперь практически повисли в воздухе. Правительство Бориса Джонсона даже не намекает на возможность продлить их после Нового года.

Пандемия коронавируса создала новую ситуацию: всем грозит экономический спад, из которого придется выходить годами.

Наконец, британцам эта тема просто надоела.

Первая реакция Евросоюза на кризис с Covid-19 представила блок в не очень-то выгодном свете, хотя в последнее время ряды ЕС сплотились. Британия здесь тоже не может служить хорошим примером.

Соединенное Королевство выходит из ЕС в напряженной обстановке рецессии и менее дружелюбного мира. Повысит ли это склонность обеих сторон к компромиссу?

Пока что стороны не нашли общего языка. Брюссель настаивает на том, что тесные экономические связи, огромный объем торговли, жизненно важный для обеих сторон, следует сохранить, а для этого Британия должна следовать определенным правилам ЕС, чтобы гарантировать честность конкуренции.

Лондон отвечает, что Брюссель до сих пор не может осознать, что Соединенное Королевство теперь - полностью независимое государство, которое не намерено жертвовать какой-либо частью этой независимости.

В тупике пока и переговоры по конкретным важнейшим направлениям, например, рыболовству.

А следом Лондону придется отвечать и на другие экономические и дипломатические вопросы. До какой степени солидаризироваться с Америкой? Как далеко можно зайти в противостоянии Китаю?

Выбор теперь будет более жестким, чем был бы вчера.

Климат

Борьбу с пандемией можно рассматривать как испытательный полигон для проверки способности мирового сообщества вместе решать, возможно, самую масштабную и сложную глобальную проблему - изменение климата.

Что касается международного сотрудничества, опыт вышел весьма неоднозначный. И трудности, которые останутся даже после эпидемии, все только усложнят.

Конференция ООН по климату, которая должна была состояться в Глазго в ноябре, уже перенесена на будущий год. Но дело, разумеется, не только в возобновлении переговорного процесса.