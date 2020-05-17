Самые смелые жители Эстонии уже бронируют турпоездки

По словам ответственной за партнерские отношения Go Travel Аге Пыдер, после двух месяцев отмены поездок уже начали принимать пожелания путешественников.

«Есть клиенты, которые, несмотря на почти несуществующий план полетов, хотят летать и составлять планы поездок», - сказала Пыдер, добавив, что в основном бронирования делают на зимний сезон.

Те, кто проявил интерес к путешествиям, пока хотят поехать в Европу. Из летних направлений предпочитают Хорватию, Грецию и Сицилию. Из зимних направлений интересует Тенерифе, но привлекают и более отдаленные места, такие как Вьетнам, Бали и Египет.

«Потихоньку узнают также насчет празднования Нового года и поездок на выходные», - рассказывает Пыдер, отмечая, что место назначения определит все-таки то, когда откроют границы, в каких районах болезнь отступит и куда можно будет полететь.

По словам Пыдера, интерес эстонцев к путешествию по родине значительно вырос. «Мы наблюдаем повышенный интерес к гостиничным пакетам», - сказала она. Один из самых популярных отелей, забронированных на данный момент, - Pärnu Wasa Resort.

По словам Пыдра, через их туристическое агентство уже приехал отдыхать в Эстонию первый иностранный гость из Латвии. «По сравнению с началом пандемии люди стали смелее и охотнее думают о путешествиях, но сначала мы начнем с меньшего радиуса от родной Эстонии. Затем мы маленькими шагами будет двигаться за пределы родины, в большой мир», - сказала Пыдер.

Руководитель Pärnu Reisibüroo Кайди Воогель отметила, что если до сих пор в основном приходили отменять или переносить поездки, сейчас добавилась активная покупка билетов на паромы. «Все остальное остается по-прежнему», - уточнила она.

По словам Воогель, люди поделятся на два типа: будут те, кто при первой возможности отправятся в путешествие, но будут и те, которые решат вместо переноса аннулировать поездку. «В то же время это можно понять, поскольку многие из-за коронакризиса потеряли работу», - сказала она.

Пока пярнуское турбюро еще не сделало ни одного бронирования на осень или зиму, но руководитель полна надежд. «С завтрашнего дня открываем бюро, посмотрим, что будет», - сказала она.

Министерство иностранных дел по-прежнему рекомендует отказаться от поездок

«Сейчас не время для регулярных путешествий или поездок в отпуск.

Рейсы по-прежнему, вероятно, будут отменятся, междугороднего транспорта нет, рестораны, гостиницы, достопримечательности и пляжи закрыты. Необходимо учитывать различные правила карантина в каждой стране, что, безусловно, не позволяет выполнить целей поездок для отдыха.

Поскольку ситуация может быстро измениться и страны могут ввести дополнительные ограничения в интересах общественного здоровья, безусловно, стоит обратить внимание на перспективы отмены поездки.