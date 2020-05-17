В Латвии нашли пропавший две недели назад дрон, из-за которого закрыли Рижский аэропорт

Пропавший в начале мая в Латвии дрон найден в лесу в Гаркалнском крае, сообщил BNS представитель Агентства гражданской авиации (АГА) Айвис Винцев.
Информация о дроне поступила от заметившего его человека, и на место происшествия отправились эксперты АГА и представители владельца летательного аппарата - компании UAVFactory. Дрон зацепился за кроны деревьев, и для его снятия была привлечена Государственная пожарно-спасательная служба. Затем дрон был передан АГА для расследования.
Как отмечается, дрон был обнаружен в пятницу. По информации с носителей данных уже известно, что дрон совершил посадку 2 мая в 19:48. Cейчас восстанавливаются данные о траектории его перемещения.
2 мая во время полета у дрона размерами 5,5 метров на 3,5 метра по техническим причинам отключилась система управления и аппарат улетел в неизвестном направлении. Вес дрона составляет 26 кг, скорость его полета - примерно 70 км в час. Сообщалось, что горючего ему хватит примерно на 90 часов.
В поисках потерявшего управление дрона участвовал армейский самолет Ан-2.
Из-за пропавшего дрона было закрыто воздушное пространство аэропорта "Рига". Самолету авиакомпании SmartLynx пришлось приземлиться в Таллинне.
В связи с инцидентом была приостановлена лицензия UAVFactory на полеты повышенного риска. Причины происшествия будут выяснены в ходе расследования.
Как сообщал представитель UAVFactory Евгений Шильников, связь с дроном была потеряна во время тестового полета. На такие случаи дроны оснащены функцией автоматического выключения двигателя, однако в этот раз система не сработала.