Предпринимательница из Тарту пожертвовала Центристской партии 50 000 евро: комиссия проведет проверку

Комиссия по надзору за финансированием партий (КПНФ) заинтересовалась пожертвованием в размере 50 000 евро, которое в первом квартале Центристской партии сделала предпринимательница из Тарту Яна-Хелен Юхасте, пишет Rus.ERR.
В связи с этим пожертвованием КПНФ на этой неделе направила запрос как самой Центристской партии, так и Налогово-таможенному департаменту.
"Мы хотим узнать, действительно ли партия проверила происхождение пожертвования. Сделала ли она все то, что от нее требует закон, поскольку партия несет ответственность за проверку того, чтобы люди делали пожертвования только из своих личных имущества и ресурсов. Мы помним случаи, когда партиям поступали деньги странного происхождения. Хотя доказать что-то противозаконное обычно нелегко", - сказал Таранд.
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