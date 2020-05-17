Обама раскритиковал реакцию руководства США на пандемию

Экс-президент США Барак Обама обвинил власти США в неумелом руководстве страной. Он заявил, что ситуация с распространением коронавируса в стране показала, что действующее руководство страны не понимает, что делает, пишет Rus.TVNET.
Обама в видеообращении к американским выпускникам отметил, что пандемия полностью опровергла представление о том, будто многие ответственные люди осознают то, что они делают. Он подчеркнул, что руководство США "даже не пытается притвориться", что не несет ответственность за происходящее. В частности, речь шла и об ухудшении ситуации с экономическим и расовым неравенством.
В США больше всего в мире жертв от Covid-19 - около 89 тысяч человек, - причем среди чернокожего населения госпитализаций и жертв несоразмерно больше, чем среди белого населения.
Бывший президент осудил такие принципы американских политиков, как сиюминутная выгода и безразличие к тем, кто этого не разделяет.
"Сейчас особые времена. Вы входите в мир, который переживает разрушительную пандемию и чудовищный экономический спад", - сказал экс-президент, добавив: "Если мир станет лучше, то благодаря вам".
Ранее Барак Обама назвал катастрофой реакцию нынешнего президента США Дональда Трампа на коронавирус. Он раскритиковал решения администрации президента, добавив, что реакция на вспышку Covid-19 послужила критическим напоминанием о необходимости сильного государственного руководства во время глобального кризиса.