Вс, 17.05.2020
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Глава комитета бундестага против участия Huawei в проекте 5G для Германии

Вышка 5G, Техас, США.

ФОТО: ADREES LATIF/REUTERS

Председатель комитета бундестага по внешней политике Норберт Рёттген, исходя из опыта, полученного в борьбе против коронавируса, потребовал отстранить китайский концерн Huawei от создания инфраструктуры для мобильной связи пятого поколения 5G в Германии, пишет DW

"Мы на собственном опыте увидели, какие могут быть последствия, если мы уже не в состоянии производить такие простые продукты, как защитные маски, и зависим от таких стран, как Китай", - сказал политик в интервью еженедельнику Welt am Sonntag, обнародованном в воскресенье, 17 мая.

Рёттген, претендующий на пост председателя Христианско-демократического союза (ХДС), отметил, что в таких критичных проектах, как мобильная связь - "нервная система цифрового общества", в частности 5G, Германия тем более не должна "попадать в зависимость от предприятий, которые подвержены влиянию китайского государства".

Рёттген: Производителей в сфере G5 следует проверять на благонадежность

Правительство ФРГ не желает отстранять Huawei от тендера на сооружение инфраструктуры для мобильных сетей 5G в Германии. В то же время в разработанном МВД проекте закона о безопасности в сфере IT говорится, что производителей инфраструктуры для сетей 5G необходимо проверять на благонадежность.

Президент США Дональд Трамп обвиняет Huawei в предоставлении властям КНР технологий для слежки. Он выступает против привлечения Huawei к созданию оборудования для сетей 5G в США и требует того же самого от стран Евросоюза.

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