Климатолог объясняет: три положительных и отрицательных влияния пандемии на изменение климата

Нынешний кризис проблему изменения климата саму по себе не решает. Даже если сейчас немедленно прекратить выброс в атмосферу всех парниковых газов, уже начавшиеся изменения в климатической системе все равно приведут к антропогенному потеплению на полтора градуса к концу этого столетия.

Однако в нынешней кризисной ситуации выбросы не упали до нуля. Согласно имеющимся данным, выбросы CO2 в Китае сократились на 25% в феврале, но затем экономическая активность начала восстанавливаться, и выбросы снова резко возросли. По оценкам Международного энергетического агентства, глобальные выбросы CO2 могут сократиться примерно на 5% в этом году. Если мы хотим ограничить антропогенное глобальное потепление 1,5 градусами, как мы и обещали человечеству, ежегодные выбросы должны быть сокращены на 50% к 2030 году.

Таким образом, чтобы ограничить изменение климата, нам по-прежнему необходимо активно сокращать выбросы парниковых газов во всех сферах жизни, разрабатывать новые безуглеродные технологии и изменять свое поведение, и от коронакризиса здесь не стоит ожидать никакого чудодейственного решения.

Каково положительное влияние пандемии на климатический кризис?

1. Произошло некоторое снижение потребления транспорта и электроэнергии, в некоторых случаях транспортная нагрузка снизилась более чем наполовину от докризисного уровня. Меньшее сжигание ископаемого топлива привело к уменьшению загрязнения воздуха во многих местах (по некоторым загрязняющим веществам - в среднем более 20% в Европе) и оказывает положительное влияние на здоровье человека. Например, впервые за тридцать лет можно увидеть Гималаи в Индии с расстояния в несколько сотен километров - настолько очистился воздух во время коронакризиса.

2. Теперь у нас есть доказательства того, что если каждый из нас что-то делает для окружающей среды, воздействие будет весьма значительным. В сложившейся ситуации технологии не изменились. Отличается только то, как мы организуем нашу деятельность. Если мы продолжим выполнять некоторые из этих мероприятий после кризиса (например, проводим больше видеоконференций или меньше ездим на машине или заказываем еженедельную покупку продуктов из дома), это, безусловно, окажет положительное влияние на климат.

3. Нынешний кризис также показал, что, если мы всерьез захотим, мы все можем работать вместе, чтобы решить проблемы, которые угрожают нашей планете. Также было подтверждено, что наши решения по преодолению кризисов, будь то климатический или коронавирусный кризис, должны основываться на наилучшей имеющейся научной базе. Употребление хлора не победит коронавирус, а отрицание изменения климата не решит климатический кризис - все равно приходится прислушиваться к ученым .

В чем заключается негативное влияние?

1. С коронакризисом сопряжен экономический спад. Прошлые кризисы показали, что восстановление экономики приводит к резкому увеличению потребления энергии (особенно дешевой энергии, такой как уголь), что, в свою очередь, приводит к быстрому увеличению выбросов углерода.

2. Внимание людей сместилось с климатической проблемы на более понятные и личные темы, такие ​​как инфекционная болезнь. Вызывает беспокойство тот факт, что в тени нынешней ситуации мы можем забыть о том немногом, что мы сделали для борьбы с изменением климата до коронакризиса. По данным Всемирной организации здравоохранения, изменение климата уносит более четверти миллиона жизней в год (в основном в развивающихся странах), что намного больше, чем число жертв коронавируса сегодня, и это число растет с каждым годом.