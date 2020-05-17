Вс, 17.05.2020
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Хельме - об иностранной рабочей силе: этот праздник закончится

Mart Helme.

ФОТО: Mihkel Maripuu

«Я бы сказал предпринимателям, уверены ли они, что через полгода будет такой большой спрос на их продукцию. Может быть, вам нужно отпустить тех же сварщиков, на которых вы сейчас кричите?" - сказал изданию Äripäev министр внутренних дел Март Хельме.

Председатель EKRE, сказал, что проблема рабочей силы - это старая проблема, которую предприниматели начали решать с неправильной стороны. «Если они говорят, что им негде взять квалифицированного сварщика или кого-то еще, они должны были начать заняться обучением много лет назад», - сказал он Äripäev.

В оплачиваемой EKRE рекламной программе Tre Raadio Räägime asjast («Поговорим о деле») министр внутренних дел указал что вместо «предпочтения рабского труда» работодатели должны использовать эстонскую учебную сеть. 

«У нас есть все виды специальных профессионально-технических училищ, специальные учебные заведения, меры Кассы по безработице для обучения большего числа людей в той или иной области по мере необходимости».

По его словам, компаниям необходимо перейти на новую экономическую модель. «Это означает, что должна быть обеспечена достойная заработная плата, достойные социальные гарантии, начиная с фонда медицинского страхования и заканчивая достойной жилой площадью, тогда работники вернутся из Финляндии, и проблема будет решена», - сказал Хельме.

По словам министра, во многих развитых странах уже видно, как производство больше не нужно. «Первое - это сельскохозяйственное производство, где в Канаде я даже не знаю, сколько тысяч тонн молока было просто вылито, потому что с ним нечего делать. Зерно уже уничтожается, делать нечего», - сказал он.

«Это производство, ради которого некоторые предприниматели хотят принудительно доставить этих украинцев в Эстонию, возможно, в какой-то момент уже не понадобится. Привозите своих украинцев, что-то производите и тут вдруг с этой продукцией нечего делать», - заявил Хельме.

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