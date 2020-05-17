Вс, 17.05.2020
Понемногу всё разрешают открыть, в то же время рекомендуя без лишней необходимости никуда не ходить. Выглядит как "стой здесь, иди сюда". Олеся Лагашина

Дождливая и прохладная погода сохранится и в понедельник

Vihmane ilm.

ФОТО: Urmas Luik / Pärnu Postimees

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на понедельник ожидается малооблачная погода и переменная облачность. По регионам кратковременные дожди.

Ветер западных направлений, 2-8, на побережье порывами до 11 м/сек. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, на побережье до 7 градусов тепла.

Днем переменная облачность. По многим регионам кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный и западный, 5-10, порывами до 14 м/сек. Вечером ветер уляжется и на островах подует с юго-запада. Температура воздуха 7-12 градусов тепла.

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