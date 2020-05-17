Дождливая и прохладная погода сохранится и в понедельник

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на понедельник ожидается малооблачная погода и переменная облачность. По регионам кратковременные дожди.
Ветер западных направлений, 2-8, на побережье порывами до 11 м/сек. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, на побережье до 7 градусов тепла.
Днем переменная облачность. По многим регионам кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный и западный, 5-10, порывами до 14 м/сек. Вечером ветер уляжется и на островах подует с юго-запада. Температура воздуха 7-12 градусов тепла.