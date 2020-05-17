Вс, 17.05.2020
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Министр Аас составил список из семи стран, в которые летать из Эстонии будет нельзя

Tallinna Lennujaam. 

ФОТО: Remo Tõnismäe

Сегодня министр экономики и инфраструктуры Таави Аас подписал распоряжение, согласно которому с завтрашнего дня нельзя летать из Эстонии в страны с высоким риском коронавируса, такие как Великобритания, Швеция, Бельгия, Дания, Турция, Беларусь и Россия.

«Чтобы затормозить распространение вируса, мы можем поначалу открыть ависообщение со странами, где распространение вируса достаточно мало, основываясь на статистике за последние 14 дней. Для ясности я подчеркиваю, что, хотя в данный момент распоряжением запрещены также полеты в Данию, прогнозируется, что эпидемиологическая ситуация там может улучшиться в ближайшие дни достаточно, чтобы начать летать туда », - добавил Аас.

Минэкономики основывает допуск и запрет стран назначения на уровне заболеваемости в других странах, который должен составлять 25 или менее человек на 100 000 жителей в течение последних 14 дней, чтобы открыть маршрут. 

Министерство ежедневно анализирует эпидемиологическую ситуацию в странах назначения и открывает маршруты или ограничивает их открытие в соответствии с распространением вируса.

По состоянию на 18 мая маршруты в Германию, Польшу, Норвегию, Австрию, Латвию и Литву, вероятно, смогут открыться без ограничений. В то же время открытие маршрутов также зависит от правил самой страны назначения. Как и в Эстонии, в других странах существуют ограничения на въезд, которые следует учитывать при планировании поездки.

Ограничение стран назначения, установленное сегодня министром Аасом, будетдействовать с 18 мая по 7 июня, после чего Министерство экономики и коммуникаций в сотрудничестве с Департаментом здоровья оценит дальнейшую необходимость ограничения. В виде исключения ограничение между Минском и Таллинном действует с 24 мая, так как ожидается, что люди вернутся домой через Минск до 23 мая.

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