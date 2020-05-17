Министр Аас составил список из семи стран, в которые летать из Эстонии будет нельзя

«Чтобы затормозить распространение вируса, мы можем поначалу открыть ависообщение со странами, где распространение вируса достаточно мало, основываясь на статистике за последние 14 дней. Для ясности я подчеркиваю, что, хотя в данный момент распоряжением запрещены также полеты в Данию, прогнозируется, что эпидемиологическая ситуация там может улучшиться в ближайшие дни достаточно, чтобы начать летать туда », - добавил Аас.

Минэкономики основывает допуск и запрет стран назначения на уровне заболеваемости в других странах, который должен составлять 25 или менее человек на 100 000 жителей в течение последних 14 дней, чтобы открыть маршрут.

Министерство ежедневно анализирует эпидемиологическую ситуацию в странах назначения и открывает маршруты или ограничивает их открытие в соответствии с распространением вируса.

По состоянию на 18 мая маршруты в Германию, Польшу, Норвегию, Австрию, Латвию и Литву, вероятно, смогут открыться без ограничений. В то же время открытие маршрутов также зависит от правил самой страны назначения. Как и в Эстонии, в других странах существуют ограничения на въезд, которые следует учитывать при планировании поездки.