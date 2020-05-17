Юри Ратас продолжит ходить по магазинам в маске и после отмены чрезвычайного положения

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас будет ходить в магазины в защитной маске и после отмены чрезвычайного положения, назначенной на 18 мая, сообщает портал Rus.ERR со ссылкой на Vikerradio.
"Я сам буду ходить в магазины в маске. Как сказала профессор Лутсар, ношение защитной маски должно быть социальной нормой, особенно, когда у нас по-прежнему остается вирус. Эстония должна быть готова и ко второй волне вируса", - передает радиостанция Vikerraadio в воскресенье слова Ратаса.
По словам Ратаса, во время чрезвычайного положения жители Эстонии были "большие молодцы", поскольку соблюдали все требования, нормы и ограничения.
По решению правительство, чрезвычайное положение будет отменено c понедельника, однако значительный ряд ограничений все еще останется.