Юри Ратас продолжит ходить по магазинам в маске и после отмены чрезвычайного положения

"Я сам буду ходить в магазины в маске. Как сказала профессор Лутсар, ношение защитной маски должно быть социальной нормой, особенно, когда у нас по-прежнему остается вирус. Эстония должна быть готова и ко второй волне вируса", - передает радиостанция Vikerraadio в воскресенье слова Ратаса.