Вс, 17.05.2020
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Юри Ратас продолжит ходить по магазинам в маске и после отмены чрезвычайного положения

Peaminister Jüri Ratas Saaremaal.

ФОТО: Vabariigi valitsuse kommunikatsioonibüroo

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас будет ходить в магазины в защитной маске и после отмены чрезвычайного положения, назначенной на 18 мая, сообщает портал Rus.ERR со ссылкой на Vikerradio.

"Я сам буду ходить в магазины в маске. Как сказала профессор Лутсар, ношение защитной маски должно быть социальной нормой, особенно, когда у нас по-прежнему остается вирус. Эстония должна быть готова и ко второй волне вируса", - передает радиостанция Vikerraadio в воскресенье слова Ратаса.

По словам Ратаса, во время чрезвычайного положения жители Эстонии были "большие молодцы", поскольку соблюдали все требования, нормы и ограничения.

По решению правительство, чрезвычайное положение будет отменено c понедельника, однако значительный ряд ограничений все еще останется.

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