Организация «Врачи без границ»: с доступностью вакцины против коронавируса могут возникнуть проблемы

В мире на данный момент ведутся активные разработки лекарства и вакцины от коронавируса. Разные государства направляют на борьбу с коронавирусом миллиарды евро. Финляндия уже выделила 17 млн евро на разработку диагностики, лекарств и вакцины против коронавируса.

Гуманитарная организация «Врачи без границ» обеспокоена возможными проблемами с доступностью вакцин, создаваемых с целью борьбы с коронавирусом. Она требует, чтобы страны, выделяющие государственные средства на разработку вакцины, поставили условием финансирования исследований запрет на монополизацию. Так, чтобы ни одна фармацевтическая компания не могла ограничить производство и продажу вакцины.

По словам советника организации «Врачи без границ» Димитри Эйникела, нередко лицензию на разработанную с помощью публичного финансирования вакцину покупает частная фармацевтическая компания и, таким образом, получает монополию на нее.

Ожидается, что спрос на вакцину против коронавируса будет огромным.

"Вспыхнет ценовая война, в которой разные страны попытаются предложить больше всех остальных, чтобы получить лицензию на вакцину. Если производство и патент будут у одной фирмы, это приведет к повышению цены. В результате вакцина не будет доступна бедным странам", – говорит Эйникел.

Поэтому "Врачи без границ" требует, чтобы производством вакцины от коронавируса занимались разные фармацевтические компании по всему миру. По мнению организации, за распределение вакцины должна отвечать Всемирная организация здравоохранения.

Финляндия доверяет дипломатии

Начальник отдела Министерства здравоохранения и социального обеспечения Пяйви Силланаукее следит за развитием ситуации также в роли заместителя председателя Исполнительного комитета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Прежде всего следует действовать по дипломатическим каналам. Мы не можем ставить условий для финансирования", - говорит Силланаукее.