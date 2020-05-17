В Ласнамяэ на время чрезвычайного положения отказались от ремонта детских площадок

Коронавирус стал причиной переноса сроков по приведению в порядок детских площадок на территории столичного района Ласнамяэ, пишет Rus.ERR.
"К сожалению, каждый день к нам поступали сигналы из самых разных мест об единичных случаях нарушения карантина, поэтому мы посчитали, что ремонт детских площадок во время карантина, замена инвентаря, то есть превращение имеющийся детской площадки в что-то более увлекательное скорее может спровоцировать ненужное внимание", - объяснил корреспонденту "Актуальной камеры" старейшина района Ласнамяэ Владимир Свет.
По его словам, к работам приступят уже на следующей неделе и закончат к началу июня.
Точное количество площадок, которые будут отремонтированы, Свет не назвал.
Всего в Ласнамяэ более 80 игровых и спортивных площадок, а также площадок для выгула собак. Строительство новых игровых площадок ведется по принципу, что на один или два внутренних двора многоквартирных домов приходится одна хорошая площадка.