Стать бакалавром, не окончив школу. В Латвии продают дипломы о высшем образовании

Группа латвийских мошенников уже несколько лет предлагает купить дипломы о высшем образовании. В этих схемах участвует ректор университета, который больше не существует. Кроме того, упомянутые в дипломах университеты США не признаются "по ту сторону океана" и не являются действительными в Латвии. Об этом сообщает Rus.TVNET со ссылкой на программу Nekā personīga.
На своей странице Балтийский учебный центр Net university предлагает "с комфортом и юридически корректно решить проблемные ситуации". Вы можете получить степень бакалавра, даже если вы еще не закончили среднюю школу. Также существует возможность получить степень магистра.
Телефонный разговор
Кристап (имя изменено):
- Здравствуйте, Балтийский учебный центр Net University? Я нашел ваш сайт, хотел бы учиться у вас. Это возможно?
- Да, возможно. Мы рады всем заинтересованным. У нас есть два варианта. Давайте встретимся, обговорим, какая это учеба, каковы ваши пожелания. Что мы можем вам порекомендовать.
- У меня время поджимает, я работаю в транспортной отрасли, появилась свободная вакансия, и там нужна степень магистра, чтобы можно было претендовать на должность.
- Да, конечно-конечно. Степень магистра необходима для продвижения по карьерной лестнице.
- Я пытался договориться там, но начальство...
- У человека сейчас есть два варианта - либо учиться и не получать опыт работы, либо работать, не имея времени на учебу.
- Я сам все еще надеюсь закончить вечернюю школу в этом году.
- Да, эти вопросы надо как-то решать.
Приветливый голос на том конце провода принадлежит Маруте Гойло. Именно она управляет Балтийским исследовательским центром Net University. До 2005 года аудитором компании был ее муж Вячеслав Гойло, которого несколько раз судили за мошенничество, а после выхода из тюрьмы застрелили в подъезде его дома.
Выдачей сомнительных дипломов Гойло занимается уже более 15 лет.
Женщина, пожелавшая остаться анонимной, рассказала передаче о том, как она благодаря посредничеству Гайло получила диплом магистра психологии Йоркского университета, США. Ей нужно было полтора года писать рефераты, а потом защищать магистерскую работу в Латвии.
"Быстро получила диплом, потом хотела начать работу, стала искать номер диплома, но там его не было. И тут я поняла, что заплатила просто за бумажку", - рассказала обладательница диплома Йоркского университета.
Название York University нельзя найти в базе данных государственных аккредитованных учебных заведений Министерства образования США. Зато можно найти кое-что другое.
Среди преподавателей упоминается Борис Хейманис. Человек с таким именем когда-то возглавлял Рижский авиационный институт, ректора осудили за присвоение денег. Кроме того, несколько дипломов, выданных университетом, признали поддельными.
Йоркский университет не аккредитован в Америке. Так что можно сказать, что эти дипломы так же ценны, как и свидетельство об окончании курса вязания или садоводства. Однако, стоит отметить, что вуз с таким названием расположен в Торонто, Канада.
"Абсолютно все образование, которое предлагает этот человек, проходит в странных учебных заведениях - начиная со степени бакалавра в Международном университете Ньюпорта и заканчивая степенью магистра и доктора в Йоркском университете", - рассказала Байба Раминя, председатель совета Академического информационного центра.