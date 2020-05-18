Место ссылки изменить нельзя

Или, скажем, дом, который построил… нет, не Джек, но тоже вполне себе литературный персонаж, мой друг и коллега по «Советской Эстонии», послуживший прототипом для довлатовского героя Михаила Шаблинского…

Наверное, я мог и даже вовсе должен был привести какие-нибудь более тактичные, академически выдержанные примеры, иллюстрирующие славное историко-культурное прошлое бывшего курортного поселка, а ныне города Нарва-Йыэсуу: разные «беседки Чайковского», «сосны Шишкина» и прочие достопримечательности, коими обычно пичкают праздных туристов. Благо, таких примеров тут можно нарыть при желании не одну сотню. Усть-Нарва всегда была и остается привлекательной для российских знаменитостей, многие из которых и сейчас не просто любят сюда наезжать, а либо владеют здесь престижной недвижимостью, либо из года в год, постоянно, на весь летний сезон арендуют дома или квартиры. Просто я хотел немного развлечь вас парой эпизодов, которые обычно не включаются в официальные репортажи, стандартные путеводители или в канонические жития звёзд. Но за достоверность ручаюсь.

Город, поставленный «на паузу»

Хотя летний сезон уже вступает в активную фазу, когда в остальные времена года сонный городок обычно начинает оживать, приветствуя на своих тихих улочках носителей громких имен и фамилий, против обыкновения, сейчас Нарва-Йыэсуу не торопится пробуждаться от зимней спячки. Коронавирус, однако…

Вроде бы правительство не исключает, что числа с пятнадцатого июня внешние границы ЕС (читай, эстонско-российская в первую очередь) могут постепенно начать открываться. Но до этого еще целый месяц, да и сбудутся ли оптимистические прогнозы, бабушка вообще пока молчит...

Утверждение, что жизнь в городке замерла, было бы пустой фразой. Здесь она, в общем-то, никогда не бьет ключом, чем, собственно, и привлекает уставших от чрезмерной суеты мегаполисов и навязчивого внимания к своей персоне гостей из соседней державы. И оживление в летний сезон – скорее метафора. Негромкая, сдержанно уважительная узнаваемость в изобилии встречающихся на расстоянии вытянутой руки лиц, которые мы все привыкли обычно видеть на телеэкранах, а кому очень повезет, на эстраде – вот, пожалуй, то, что отличает обычно летний сезон Нарва-Йыэсуу от остального времени года, и чего так не хватает здесь сейчас. А в остальном, прекрасная маркиза…

Крупных торгово-развлекательных центров здесь отродясь не было, зато в двух здешних супермаркетах – Maxima (один Х) и Соор – при входе бесплатно можно получить одноразовые перчатки и воспользоваться дезинфицирующим раствором. Что горожане и проделывают с заметной охотой. Так было заведено сразу же по объявлении ЧП и так остается по сей день. Как и неукоснительное следование правилу 2+2.

Так что истерические вопли некоторых политиков о необходимости ввести в Нарве и Ида-Вирумаа вообще особый противовирусный карантин, звучавшие с высоких трибун, при ознакомлении с реальностью, вызывают, мягко выражаясь, лишь вежливое недоумение.

Конечно, вирус не прошел для здешних жителей бесследно, хотя, как я уже упоминал, ни одного случая заболевания здесь не зафиксировано. Однако беды города начались еще до бесцеремонного вторжения в нашу жизнь Covid-19. Бомба замедленного действия была заложена еще недавней административной реформой. Подробности – в публикациях Postimees и газеты «Северное побережье» 16 мая с.г.: «Город Нарва-Йыэсуу оказался на грани краха».