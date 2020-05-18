Одалживать деньги во время кризиса - чем это вам обернется

Договор займа необходимо заключать обязательно в письменном виде или у нотариуса. Обязательно нужно прописать цель его заключения, например плохое материальное положение получателя денег или инвестирование в какой-либо объект, будь то ремонт хутора, например. Подобные обоснования достаточны, правдивы и логичны, так что к ним потом будет особо не придраться.

Согласно судебной практике, в том числе и моим успешно проведённым делам, давший деньги в долг человек не обязан контролировать, на что на самом деле заёмщик их потратит. Договор и обязательство вернуть деньги в любом случае остаются действительными независимо от того, на что заёмщик их спустил.

Договор займа должен быть подписан обеими сторонами, а деньги переведены на банковский счёт получателя, чтобы обезопасить себя в дальнейшем.

Если заёмщику принадлежит не обременённая ипотеками недвижимость, то при заключении договора проще всего пойти с заёмщиком к нотариусу и внести в крепостную книгу отметку об установлении ипотеки на сумму вашего требования. Лучше переплатить нотариусу, чем пускаться в затяжные и затратные судебные процессы или же совсем остаться ни с чем.

Если заёмщику принадлежит не обременённая регистровыми залогами машина, но нет недвижимости, то при заключении договора займа советую обратиться с заёмщиком в Департамент шоссейных дорог, отвечающий за дорожно-транспортный реестр, и просить внести запись о регистровом залоге на машину потенциального должника. Подобная запись может содержаться и в письменном договоре залога.

Если в перечисленных регистрах уже имеются отметки на собственность заёмщика, но вы всё равно желаете внести отметки в вашу пользу, то вы должны учитывать, что в зависимости от рыночной стоимости имущества должника и размера уже установленной ипотеки на другое лицо вернуть всю вами выданную сумму обратно может и не получиться. Следует учитывать и ежегодную амортизацию автомобилей.

Также надо помнить, что если машина или недвижимость находятся в совместной собственности супругов, то необходимо согласие супруга/супруги заёмщика на внесение отметки в регистр.

Понятно, что в договоре следует указать чёткую дату возврата денег и чёткую дату, когда кредитор вправе обращаться к судебному исполнителю, чтобы запустить продажу обременённой ипотекой недвижимости или заложенного авто.

Внесённые при заключении договора займа в регистр ипотеки и регистровые залоги имеют силу принудительного исполнения у судебного исполнителя. Если же ваш знакомый не соглашается на упомянутые отметки в регистре, то это первый сигнал о том, что у вас могут возникнуть проблемы с возвратом денег.

Если вы требуете возврата денег через суд, то в суде возможно ходатайствовать об обеспечительных мерах. Самой распространённой мерой является наложение судебной ипотеки на квартиру, дачу или дом должника. В отношении машины можно ходатайствовать через суд о внесении судебного регистрового залога. Если на должнике нет недвижимости или машины, то можно пробовать арестовывать через суд банковские счета должника, но не факт, что на них будут деньги.

Размер судебной ипотеки зависит от суммы ставшего взыскиваемым денежного требования против должника. Стоимость недвижимости дозволяется определить приблизительно, приведя в пример исходящие из рекламных объявлений порталов недвижимости средние рыночные цены. В размере судебной ипотеки учитывается, что у обратившегося за своими деньгами в суд человека возникнут в процессе взыскивания представительские расходы на адвоката, расходы, связанные с дальнейшим производством у судебного исполнителя, а также оплаченная при подаче в суд иска госпошлина.

Суду надо будет обосновать, что при отсутствии обеспечительных мер исполнение судебного решения будет затруднено. При удовлетворении ходатайства об обеспечительных мерах суд учитывает размер денежного требования против должника, финансовое и имущественное состояние должника, в том числе прочие задолженности должника и уже имеющиеся ипотеки на недвижимость.