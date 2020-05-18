Лесопромышленники предложили государству вырубать больше леса и больше строить из дерева

Союз лесной и деревообрабатывающей промышленности Эстонии представил правительству три предложения, направленные на сохранение рабочих мест в сельских регионах, обеспечение поступления налогов и денежных средств от экспорта в государственный бюджет. Предложения касаются поддержания конкурентной способности промышленности, обеспечения стабильной предпринимательской среды и государственных инвестиций, связанных со смягчением последствий кризиса. По мнению членов Союза, настоящий кризис создает возможность для ускоренного внедрения целей углеродной нейтральности, отдавая предпочтение в энергетике и строительстве отечественным возобновляющимся ресурсам.

По словам председателя Союза лесной и деревообрабатывающей промышленности Эстонии Яака Нигула, эпидемия коронавирусной инфекции серьезно отразилась на лесной и деревообрабатывающей промышленности, однако, в секторе действуют, как правило, хорошо капитализированные предприятия с современной технологией, которые сумели на первых порах продолжать свою деятельность. Для того чтобы лесная и деревообрабатывающая промышленность смогла и в будущем играть роль крупнейшего балансира эстонской внешней торговли и важнейшего работодателя, сектор нуждается в стабильной предпринимательской среде. Союз приводит три сферы, связанные с обеспечением конкурентной способности, стабильной предпринимательской средой и государственными инвестициями.

Первое предложение касается стабильной предпринимательской среды. «Лесная и деревообрабатывающая промышленность – самая современная в Эстонии отрасль промышленности. Она базируется на принципе сохранения эстонских лесов и предоставления стабильного лесного сырья на протяжении долгого времени. Инвестиции в объеме десятков миллионов евро не делаются на пару лет», – говорит Нигул. В своем обращении Союз подчеркивает необходимость формирования четкой общей позиции, согласно которой в ближайшие годы не будут устанавливаться сезонные ограничения на деятельность по вырубке и увеличиваться площадь охраняемых лесов. «Вместо лесного покоя в этом году в Эстонии установился общий экономический покой, который, в свою очередь, повлечет за собой культурный покой, научный покой и множество других видов покоя, поскольку просто нет денег. Разрушающее влияние остановки экспортирующих отраслей экономики ощущает на себе огромное количество жителей Эстонии, постольку только экспорт гарантирует поступление дополнительных денег в государственную казну», – говорит Нигул. В период кризиса лесной и деревообрабатывающий сектор был одним из немногих секторов, в котором, согласно данным Департамента статистики, уровень занятости населения увеличился.

Второе предложение касается конкурентной способности сектора. Нигул говорит, что владельцы частных лесов начнут сокращать деятельность по вырубке из-за снижения цен на древесину, что, в свою очередь, окажет влияние на рабочие места в сельских регионах. «Государство могло бы с целью компенсации такой тенденции временно увеличить объем вырубки государственных лесов, что позволит государству получить прямые и косвенные доходы через продажу лесоматериалов и поступающие через промышленные предприятия налоги», – поясняет он. С лесной и деревообрабатывающей промышленностью в Эстонии связано примерно 60 000 рабочих мест в основном в сельских регионах.

Третье предложение касается государственных инвестиций, которые помогут сохранить для будущих поколений здоровые и качественные леса, а также будут способствовать достижению целей зеленого соглашения Европейского Союза. Для этого, по мнению Союза, необходимо инвестировать в возобновление лесов, лесные дороги, а в некоторых местах – также в осушительные каналы. Также сектор считает важным, чтобы с целью достижения углеродной нейтральности государство при оформлении заказов в сфере строительства перевело свой взор с бетона на древесину и поддержало научные учреждения в исследовании переработки древесины. «Древесина – материал будущего. Растущие деревья связывают находящийся в воздухе углерод, а деревянные изделия притягивают и надолго удерживают в себе углерод. Замена продукции из фоссильных материалов на продукцию из древесины дает многократную пользу природе», – поясняет Нигул. В качестве одной из важных вех сектор считает строительство Экологического дома (Keskkonnamaja), который мог бы стать международным референсным зданием эстонской деревообрабатывающей промышленности.