В Норвегии раскритиковали решение выдвинуть Йохауг на почетную награду

"Йохауг была осуждена за допинг, поэтому она не может получить награду. Тереза нарушила объективные критерии, которые установлены в спорте для защиты от мошенников, умышленных или неумышленных. Она получила суровое наказание, хотя дело было в ошибке ее врача. Это не делает ее мошенником или человеком, который намеренно принимал допинг, но все же тем, кто наказан за допинг. Вот почему она не должна получить премию Эгеберга", - цитирует комментатора норвежского NRK Яна Петтера Салтведта SVT.