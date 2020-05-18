В Норвегии раскритиковали решение выдвинуть Йохауг на почетную награду

В Норвегии осудили инициативу местной лыжной федерации по выдвижению Терезы Йохауг на почетную награду - премию имени Эгеберга, которая вручается за высокие результаты в двух и более видах спорта (при этом атлет должен служить образцом основных спортивных ценностей), пишет Newsru.
"Йохауг была осуждена за допинг, поэтому она не может получить награду. Тереза нарушила объективные критерии, которые установлены в спорте для защиты от мошенников, умышленных или неумышленных. Она получила суровое наказание, хотя дело было в ошибке ее врача. Это не делает ее мошенником или человеком, который намеренно принимал допинг, но все же тем, кто наказан за допинг. Вот почему она не должна получить премию Эгеберга", - цитирует комментатора норвежского NRK Яна Петтера Салтведта SVT.
В 2016 году Йохауг попалась на употреблении анаболического стероида клостебол, была дисквалифицирована и пропустила ЧМ-2017 и ОИ-2018. Лыжница объяснила, что клостебол содержался в мази, которой она лечила ожог на губе.
Терееза Йохауг - норвежская лыжница, олимпийская чемпионка 2010 года в эстафете, десятикратная чемпионка мира, двукратная обладательница Кубка мира в общем зачете, модель и дизайнер спортивной одежды.