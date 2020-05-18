Крупнейший кредитор торгового центра T1 отклонил план санации

Компания Lintgen Adjacent Investments, являющаяся крупнейшим кредитором столичного торгового центра T1 Mall of Tallinn, намерена отклонить предложенный собственниками центра план санации для решения возникших финансовых трудностей

Как считают в Lintgen, предложенный собственником торгового центра план является несправедливым по отношению к кредиторам, арендаторам и другим партнерам T1 Mall of Tallinn, поскольку он предусматривает выплату почти всем кредиторам менее половины задолженности.

В Lintgen также рекомендуют всем остальным кредиторам последовать примеру компании и проголосовать против утверждения плана санации, а в том случае, если план санации будет отклонен, компания планирует выплатить разумную компенсацию не связанным с собственником центра (AS Tallinna Moekombinaat) кредиторам.

В начале апреля торговый центр T1 Mall of Tallinn инициировал процедуру санации в связи с финансовыми проблемами (сумма задолженности перед кредиторами составляет около 7 млн евро), объяснив их несвоевременным запуском центра в эксплуатацию и ограничениями на деятельность универмага из-за коронавируса.