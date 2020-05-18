У T1 опять проблемы: теперь с крупнейшим кредитором

Компания Lintgen Adjacent Investments, являющаяся крупнейшим кредитором столичного торгового центра T1 Mall of Tallinn, намерена отклонить предложенный собственниками центра план санации для решения возникших финансовых трудностей.

Sixth Street Partners и Lintgen Adjacent Investments S.à r.l сделали такое заявление в качестве заинтересованных сторон в рамках производства по санации торгового центра T1 Mall of Tallinn, рекомендуя кредиторам Т1 проголосовать против плана санации, представленного AS Tallinna Moekombinaat.

Собственники T1 Mall of Tallinna – AS Tallinna Moekombinaat и его материнское предприятие AS Pro Kapital Grupp – планируют санацию торгового центра, обусловленную тем, что после открытия Т1 попал в сложное финансовое положение. Связанное с Sixth Street Partners предприятие Lintgen Adjacent Investments S.à r.l. (Lintgen) профинансировало строительство Т1 в 2018 году и является крупнейшим кредитором торгового центра.

Результаты центра, очевидно, не оправдали ожиданий, хотя T1 и был запущен во время цикла экономического роста. Более того, собственники нарушили свои договорные обязательства и не выплатили проценты по кредиту.

На голосовании компания Lintgen – крупнейший кредитор T1 Mall of Tallinn – намерена отклонить план санации торгового центра. По мнению Lintgen, план является весьма несправедливым по отношению ко всем кредиторам, а также не в интересах арендаторов и прочих партнеров центра.

Lintgen также уведомляет других кредиторов, не связанных с собственником центра, о намерении возместить их требования в разумном объеме, если представленный Tallinna Moekombinaat план санации будет отклонен. Lintgen рекомендует и другим кредиторам проголосовать против плана.

Представленный план санации оставляет кредиторов в очень плохом положении, поскольку согласно плану почти все они получат менее половины суммы задолженности. Например, кредитор, которому Tallinna Moekombinaat должен 15 000 евро, лишь к 2030 году получит в виде частичного платежа 6000 евро.

Кредиторы могут голосовать по плану санации до 18:00 вторника, 26 мая 2020 года. Если они уже проголосовали, то для отклонения плана санации могут просто проголосовать заново. Lintgen свяжется с кредиторами напрямую, чтобы обсудить с ними планы и альтернативные варианты. Кредиторы могут получить дополнительную информацию, написав по адресу lintgen@vvt.ee.

В нынешней ситуации быстрое и справедливое решение придаст уверенности в будущем и Т1 и его партнерам – кредиторам, арендаторам, посетителям, а также окружению центра в целом. Lintgen принимает все усилия для достижения такого результата и действует в лучших интересах Т1, его арендаторов и партнеров.