У T1 опять проблемы: теперь с крупнейшим кредитором

Компания Lintgen Adjacent Investments, являющаяся крупнейшим кредитором столичного торгового центра T1 Mall of Tallinn, намерена отклонить предложенный собственниками центра план санации для решения возникших финансовых трудностей.

Sixth Street Partners и Lintgen Adjacent Investments S.à r.l сделали такое заявление в качестве заинтересованных сторон в рамках производства по санации торгового центра T1 Mall of Tallinn, рекомендуя кредиторам Т1 проголосовать против плана санации, представленного AS Tallinna Moekombinaat.

Собственники T1 Mall of Tallinna – AS Tallinna Moekombinaat и его материнское предприятие AS Pro Kapital Grupp – планируют санацию торгового центра, обусловленную тем, что после открытия Т1 попал в сложное финансовое положение. Связанное с Sixth Street Partners предприятие Lintgen Adjacent Investments S.à r.l. (Lintgen) профинансировало строительство Т1 в 2018 году и является крупнейшим кредитором торгового центра.