Политики примолкли: потратили ли они прибавку к зарплате на благотворительность, как обещали?

В начале апреля, как того и требует закон, зарплата всех госслужащих, в том числе депутатов Рийгикогу и министров, выросла. К несчастью, повышение зарплат пришлось на чрезвычайное положение в связи с коронавирусом, когда все больше предпринимателей заявляли о сокращениях зарплат и людей. В то же время брутто-зарплата члена Рийгикогу выросла на 321 евро, зампредседателя фракции или комиссии – на 37- евро, а председателя фракции или комиссии – на 420 евро.

Политики принялись действовать. В Рийгикогу говорили, что во время экономического кризиса морально неприемлемо для членов парламента принимать повышение зарплаты, фракции призвали вернуть его государству или пожертвовать. Коалиционные партии инициировал законопроект, который уменьшил бы зарплаты высокопоставленных госслужащих.

По данным на пятницу, можно с уверенностью сказать, что 30 депутатов пожертвовали или вернули всю прибавку к зарплате или часть ее. В подтверждение своих слов они прислали скриншот своего денежного перевода или же получение пожертвования поддержали те организации, которые они поддержали. На основании ответов политиков Postimees можно утверждать, что всего треть членов Рийгикогу пожертвовала или вернула свою прибавку к зарплате, что составило в общей сложности 11 000 евро.

Еще около 20 депутатов Рийгикогу заявили, что пожертвовали на благотворительность, но не соизволили уточнить это утверждение или дали неопределенный ответ.

Просьба доказать пожертвование вызвала у политиков бурную реакцию, некоторые спрашивали, этично ли вообще требовать такую информацию. «А может, вам еще и PIN-коды нужны?» - отреагировал, например, министр экономики и инфраструктуры Таави Аас.