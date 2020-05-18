Власти Франции готовятся возобновить работу турсектора

Госсекретарь надеется, что к 21 июня максимальное количество знаковых для туристов мест снова смогут принимать гостей.

25 мая, по словам Лемуана, будет определен график возобновления работы туристического сектора. Уже в с 16 мая во Франции открылись некоторые пляжи и туристические маршруты.

Правительство предложило гражданам провести свои отпуска в июле и августе во Франции. И уже со 2 июня в департаментах, где вирус распространен в меньшей степени возобновляется работа кафе и ресторанов. Накануне Париж объявил о плане поддержать туриндустрию города миллиардами евро.