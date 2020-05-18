Садиться только по двое: в Эстонии открываются первые рестораны Burger King

«Подготовка к открытию идет полным ходом, чтобы рестораны полностью отвечали рекомендациям экспертов здравоохранения и правилам особого положения. Оборудование ресторанов установлено, интерьеры готовы, мы продолжаем обучение персонала и оттачиваем последние штрихи обеспечения безопасности как при употреблении продукции на месте, так и при бесконтактных покупках или заказе на дом», - пояснила руководитель береговой торговли Tallink Grupp и руководитель проекта по импорту франшизы Burger King Катре Кываск.

«Напоминаем людям, что в ресторанах введены строгие меры безопасности. Мы ограничили количество посадочных мест в ресторанах, создали условия для бесконтактной покупки навынос или заказов на дом, а еда упаковывается и передается клиентам в закрытых бумажных пакетах. Просим клиентов соблюдать между собой безопасную дистанцию, а дезинфицирование рук при входе в наши рестораны, а так же, как и в прочих общественных местах, могла бы стать элементарным правилом вежливости как по отношению к себе, так и по отношению к здоровью других клиентов и наших сотрудников», - добавила Кываск.

Все рестораны Burger King дезинфицируются утром и вечером, а поверхности общего пользования, в том числе экраны киосков, – каждые 15 минут. Заказанная еда в целях безопасности упаковывается в закрытые бумажные пакеты, как при заказе на месте, так и при покупке навынос или заказе с доставкой через приложения Wolt и Bolt.

«Вход в рестораны и организация посадочных мест решены с соблюдением правила 2+2: заходить в ресторан и садиться рядом разрешено одновременно только по двое, за исключением семей. Часть столиков и сидений закрыты, а для соблюдения дистанции на полу размещены специальные наклейки. К примеру, в ресторане Burger King в центре Rocca al Mare из ста мест в мае открыта будет только четверть, то есть одновременно полакомиться гамбургерами смогут 26 человек», - пояснила Кываск.

Меры будут соблюдаться и сотрудниками ресторанов Burger King как на кухне при приготовлении еды, так и на кассах при обслуживании клиентов. В начале каждой смены производится плановое измерение температуры и при температуре выше 37,3 градусов сотрудники к работе допускаться не будут. Требуется регулярная дезинфекция рук и ношение масок. При входе в ресторан также будут просить продезинфицировать руки и клиентов – средства для этого будут расположены как у входа, так и в зале обслуживания.

Строгие меры не отразятся на меню ресторанов, которое будет доступно эстонским клиентам во всем своем глобальном великолепии.

«Уже на этой неделе любители гамбургеров после долгого ожидания смогут отведать всемирно известный гамбургер Whopper, приготовляемый на открытом огне из 100-процентной говядины и без консервантов, а также – гамбургеры с зажаренными до хрустящей корочки филе курицы и рыбы. Вегетарианцам предлагаются свежие салаты, луковые кольца, хрустящий картофель фри и фри из батата – во всех фритюрах Burger King используется только растительное масло. Юные члены семьи смогут полакомиться детскими наборами, куриными наггетсами, чизбургерами и мороженым», - представила Кываск меню открывающихся ресторанов Burger King.