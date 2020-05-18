Промышленные предприятия Ида-Вирумаа получат поддержку в сумме 6,2 миллиона евро

«Промышленный сектор Ида-Вирумаа обладает большим потенциалом развития, но для его реализации необходима поддержка со стороны государства», - пояснил министр государственного управления Яак Ааб. «В связи с чрезвычайной ситуацией мы сделали условия субсидирования предприятий более гибкими. Эта помощь может использоваться, например, для запуска или расширения производства, для диверсификации ассортимента продукции, а также для строительства или приобретения оборудования в соответствующих целях. Таким образом, акцент делается на те компании, у которых есть намерение, план и желание развиваться ».

«В прошлом мы содействовали финансированию проектов, которые поддерживают создание в производственном секторе рабочих мест с более высокой средней заработной платой», - сказал Лаури Алвер, руководитель службы деловой и визитной среды департамента внедрения субсидий Центра государственной поддержки. «Теперь за поддержкой могут обращаться также промышленные сектора, создающие в связи с проектом рабочие места, оплачиваемые выше среднеотраслевого уровня. Это обеспечивает более равные условия для предприятий, работающих в отраслях, где уровень заработной платы значительно ниже среднего уровня в обрабатывающей промышленности, такой как, к примеру, швейная промышленность».

С учетом потребностей и пожеланий предпринимателей региона, условия оказания поддержки принимают во внимание нужды малых предпринимателей. «В соответствии с только что подписанным мною постановлением, минимальная сумма субсидии снизилась с 150 000 евро до 90 000 евро, ставка субсидии выросла с 25 процентов до 35 процентов для среднего бизнеса и до 45 процентов для малого бизнеса, к тому же разрешено использование лизинга аренды капитала без остаточной стоимости», - сказал министр государственного управления, приведя несколько примеров новых условий.

Субсидии предоставляются в сумме от 90 000 евро до 990 000 евро на проект в зависимости от количества создаваемых рабочих мест. Каждый субсидируемый проект должен создать как минимум три новых рабочих места в регионе.

Министерство финансов и Центр государственной поддержки и ранее оказывали помощь производственным компаниям Ида-Вирумаа - на общую сумму около 3,8 млн евро, с помощью которых будет создано около 150 новых рабочих мест. На этот раз национальный источник финансирования сменит Европейский фонд регионального развития, а условия предоставления субсидий для предприятий станут более гибкими. В то же время Центр государственной поддержки приостанавливает прием ходатайств в рамках национального тура.

Ходатайства могут подавать зарегистрированные в Эстонии коммерческие объединения, чей проект относится к области производства.