В пожаре в таллиннском многоквартирном доме погибла кошка

Когда спасатели прибыли на место, из кухонного окна одной из квартир валил черный дым. Войдя в квартиру, спасатели обнаружили, что горит кухонная мебель и самодельный потолок. Людей в квартире было не обнаружено, однако в пожаре погибла кошка.