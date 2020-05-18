В пожаре в таллиннском многоквартирном доме погибла кошка

В субботу 16 мая в 14:44 спасатели получили вызов в расположенный на Ыйсмяэ-теэ многоквартирный дом, где, по сообщению, весь подъезд был в дыму.
Когда спасатели прибыли на место, из кухонного окна одной из квартир валил черный дым. Войдя в квартиру, спасатели обнаружили, что горит кухонная мебель и самодельный потолок. Людей в квартире было не обнаружено, однако в пожаре погибла кошка.
В квартире отсутствовал дымовой датчик. Работы по тушению были прекращены в 15:31.
Спасательный департамент напоминает, что в Эстонии дымовой датчик обязателен с 1 июля 2009 года.