Пн, 18.05.2020
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  • В пожаре в таллиннском многоквартирном доме погибла кошка

В пожаре в таллиннском многоквартирном доме погибла кошка

Фото иллюстративное.

ФОТО: Shutterstock

В субботу 16 мая в 14:44 спасатели получили вызов в расположенный на Ыйсмяэ-теэ многоквартирный дом, где, по сообщению, весь подъезд был в дыму.

Когда спасатели прибыли на место, из кухонного окна одной из квартир валил черный дым. Войдя в квартиру, спасатели обнаружили, что горит кухонная мебель и самодельный потолок. Людей в квартире было не обнаружено, однако в пожаре погибла кошка.

В квартире отсутствовал дымовой датчик. Работы по тушению были прекращены в 15:31.

Спасательный департамент напоминает, что в Эстонии дымовой датчик обязателен с 1 июля 2009 года.

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