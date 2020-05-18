Бородич: сохраняйте осторожность в общественном транспорте

По словам Дениса Бородича, председателя правления акционерного общества TLT, принятые в кризис меры, такие как закрытие передней двери общественного транспорта, прекращение продажи билетов водителями и создание зоны безопасности за кабиной водителя, обеспечили безопасность сотрудников, а постоянная дезинфекция общественного транспорта и соблюдение графика в полном объеме снизили риск заражения для пользователей общественного транспорта.

«По мере смягчения чрезвычайной ситуации наша ответственность за обеспечение безопасности будет скорее возрастать, поскольку добавление пассажиров создаст предпосылки для более тесного контакта между людьми. Вот почему мы продолжим использовать текущие меры безопасности и просим соблюдать осторожность в общественном транспорте и избегать тесных контактов», - сказал Бородич.

TLT напоминает, что в дополнение к предотвращению заражения необходимо соблюдать и обычные правила пользования общественным транспортом: во время поездки рекомендуется найти сиденье или держаться за поручень, чтобы не упасть. Необходимо быть внимательными к пожилым людям и детям, уступая им места, если это возможно.

«Несмотря на то, что за время карантина мы отвыкли от социального общения, с более частым использованием общественного транспорта следует чаще напоминать о правилах поведения в нем», - сказал председатель правления TLT.