Жители Эстонии резко увеличили объемы покупок в интернет-магазинах

По сравнению с началом года статистика частных покупателей Luminor показывает, что покупки в интернет-магазинах в Эстонии выросли как на дрожжах – почти на 70 процентов. При этом в Латвии рост составил 12, а в Литве 23 процента. С другой стороны, использование почтовых услуг частными клиентами, то есть отправка и получение посылок, в Литве выросло аж на 145 процентов. В Латвии рост составил 66, а в Эстонии – всего 35 процентов.

По словам главы отдела по работе с клиентами Luminor Эле Рейльян, не стоит делать вывод, что в части пользования почтовой службой Эстония отстаёт от соседей, поскольку покупки в интернет-магазине и в почтово-курьерской службе идут рука об руку. «Поскольку многие интернет-магазины сразу добавляют стоимость доставки товара, а товар и доставка оплачиваются одним счётом, то почтовая услуга не отражается в отдельной статистике», – пояснила она.

«В то же время цифры указывают на то, что жители Латвии и Литвы более активны при отправке других вещей по почте – будь то получение книги от друга или отправка бабушками и дедушками домашнего варенья через посылочный автомат. Небольшие магазины и частные лица там также чаще используют продажи из рук в руки, и это делается через почтовую службу, например, через посылочный автомат», – сказала Рейльян.

Кроме того, покупки в строительных и садовых магазинах сильно выросли во всех трёх странах Балтии по сравнению с началом года. В Эстонии рост составил 88 процентов, в Латвии 69 и в Литве 73 процента. «Причина проста: в отличие от торговых центров, эти магазины оставались открытыми, а, кроме того, сезонность также дала свой импульс», – уточнила Рейльян.