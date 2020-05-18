Лиги: у части мер по стимулированию экономики выявлены недостатки, но правительство не готово их устранять

По словам председателя комиссии Юргена Лиги, в части мер по стимулированию экономики был выявлен ряд недостатков, но правительство не готово их устранять. «Из всех экономических мер удовлетворительно работает только распределение пособий по заработной плате, но в таком виде эта мера долго продержаться не сможет. Необходимо менять условия», – привел Лиги пример проблемы.

«Что касается меры KredEx, – из-за наложенных на поручительства ограничений кредитные средства не поступают в экономику. Также государство, пытаясь выступать прямым кредитором, склонно истрачивать финансовые ресурсы, которые было бы эффективнее и менее рискованно использовать для предоставления займовых гарантий и повышения финансовых мощностей», – отметил Лиги. Он добавил, что противоречия были выявлены и в условиях займов, предоставляемых KredEx и Фондом развития сельской жизни.

По словам Лиги, комиссия хотела бы получить свежую информацию по экономическим ограничениям, которые все еще остаются в силе, а также по финансовому положению и кредитным нуждам государства.

На заседание приглашены министр социальных дел Танель Кийк, министр сельской жизни Арво Аллер, министр внешней торговли и инфотехнологий Рауль Сием, государственный контролер Янар Холм, представители Министерства социальных дел, Министерства финансов и Государственного контроля.